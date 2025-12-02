#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда мыңнан астам кәсіпорын цифрлық технологияларды қолдана бастады

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 15:30 Фото: freepik
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев 2025 жылғы 2 желтоқсанда үкімет отырысында өнеркәсіптің цифрландыру барысы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, саланың цифрландыруы екі негізгі бағытта жүзеге асырылуда.

"Бірінші бағыт – өндірістік алаңдарды цифрлық трансформациялау. Бұл технологиялық процестерге тікелей цифрлық шешімдерді енгізуді қамтиды", – деді Нағаспаев.

Өткен жылдың қорытындысы бойынша цифрлық технологияларды енгізетін кәсіпорындардың үлесі 12,9%-дан 19,2%-ға дейін өскен, ал олардың саны 390-нан 1 073-ке жеткен.

"Киберқауіпсіздік құралдары 246 кәсіпорында енгізілген, бұлтты технологиялар – 142 кәсіпорында, өнеркәсіптік интернет заттар және жасанды интеллект шешімдері – 72 кәсіпорында, өндірістік роботтар – 48 өндірісте жұмыс істейді", – деп толықтырды министр.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанда 1,5 трлн теңгенің өнеркәсіптік жобалары 2025 жылдың соңына дейін іске қосылатыны хабарланған болатын.

