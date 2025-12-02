Қазақстанда мыңнан астам кәсіпорын цифрлық технологияларды қолдана бастады
Фото: freepik
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев 2025 жылғы 2 желтоқсанда үкімет отырысында өнеркәсіптің цифрландыру барысы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, саланың цифрландыруы екі негізгі бағытта жүзеге асырылуда.
"Бірінші бағыт – өндірістік алаңдарды цифрлық трансформациялау. Бұл технологиялық процестерге тікелей цифрлық шешімдерді енгізуді қамтиды", – деді Нағаспаев.
Өткен жылдың қорытындысы бойынша цифрлық технологияларды енгізетін кәсіпорындардың үлесі 12,9%-дан 19,2%-ға дейін өскен, ал олардың саны 390-нан 1 073-ке жеткен.
"Киберқауіпсіздік құралдары 246 кәсіпорында енгізілген, бұлтты технологиялар – 142 кәсіпорында, өнеркәсіптік интернет заттар және жасанды интеллект шешімдері – 72 кәсіпорында, өндірістік роботтар – 48 өндірісте жұмыс істейді", – деп толықтырды министр.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанда 1,5 трлн теңгенің өнеркәсіптік жобалары 2025 жылдың соңына дейін іске қосылатыны хабарланған болатын.
