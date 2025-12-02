#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

Пәтерлердің қымбаттауына алғышарттар жоқ – министр

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 14:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев 2025 жылдың 2 желтоқсанында үкіметтегі брифингте 2026 жылы пәтер бағасының қымбаттауы туралы сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер кейбір сарапшылардың "тұрғын үй бағасы 30%-ға дейін өседі" деген болжамын министрге жеткізді.

"Біз, министрлік ретінде, жекеменшік құрылыс компанияларының бағасына тікелей әсер ете алмаймыз, бұл – нарық заңдылығы. Егер сұраныс болса, сұраныс артса, нарықтық заң бойынша баға да өзгереді. Егер пәтерге сұраныс жоғары болмаса, онда баға да соған қарай өзгереді – бұл нарық заңдары. Болжам жасау – мен үшін өте жауапсыз іс. Қазір нарықта белгілі бір ажиотаж бар, оны, мүмкін, құрылыс компанияларының өздері пәтерлерін тезірек сату үшін күшейтіп отырған шығар. Соның салдарынан халық арасында "тезірек сатып алу керек" деген пікір қалыптасады", – деді Нағаспаев.

Оның айтуынша, бағаға әрдайым ең алдымен ажиотажды сұраныс әсер етеді.

"Меніңше, қазір нарық дәл осы ажиотажды сұранысқа байланысты қызған. Мен бағаның сіздер айтып отырғандай 30-40% өсетіндей алғышарттарын көріп тұрған жоқпын. Ондай себептерді байқамаймын. Бұл – нарықтық механизмдер, оған жеке өзім де, министрлік ретінде де ықпал ете алмаймыз. Біз тек әлеуметтік тұрғын үйге әсер ете аламыз. Онда барлық бағаны бақылауда ұстаймыз, бағаның өсуіне жол бермейміз", – деп министр сендірді.

Бұған дейін электр энергиясының шекті тарифтері 7 жыл бойы өспейтіндігін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда мыңнан астам кәсіпорын цифрлық технологияларды қолдана бастады
15:30, Бүгін
Қазақстанда мыңнан астам кәсіпорын цифрлық технологияларды қолдана бастады
Алматыда құрылысқа жаңа шектеулер енгізіледі – Құрылыс кодексі аясында қандай өзгерістер болады
15:37, 08 қазан 2025
Алматыда құрылысқа жаңа шектеулер енгізіледі – Құрылыс кодексі аясында қандай өзгерістер болады
Астанада құрылысы бітпеген тұрғын үй кешені су астында қалды - министрлік түсініктеме берді
16:38, 27 мамыр 2025
Астанада құрылысы бітпеген тұрғын үй кешені су астында қалды - министрлік түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: