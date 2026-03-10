2026 жылы Қазақстанның қай өңірлерінде тұрғын үй көп салынатыны белгілі болды
Министрдің мәліметінше, 2025 жылы Қазақстанда тұрғын үй салу рекордтық деңгейге жеткен: жоспарланған 19,2 млн шаршы метрге қарсы, 20,1 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген, бұл өткен жылғы көрсеткіштен асып түскен.
"Болжам бойынша, 2026 жылы пайдалануға берілетін тұрғын үй көлемі 18,5 млн шаршы метрді құрайды. Ең үлкен көлемдер республикалық маңызы бар қалалар – Астана, Алматы және Шымкент қалаларында күтілуде", – деді министр.
Тұрғын үй құрылысын жандандыру және қолдауды арттыру үшін мемлекеттік қолдау шаралары жүзеге асырылуда: құрылыс қаржыландыру, дайын пәтерлерді сатып алу, инженерлік инфрақұрылымды дамыту және қолжетімді ипотекалық құралдарды кеңейту.
Мысалы, министр атап өткендей:
- өткен жылы кезекте тұрғандар үшін 14,5 мың арендалық пәтер сатып алынған, жалпы құны 218 млрд теңге;
- кредиттік тұрғын үйге 140 млрд теңгеге 14 мыңнан астам пәтер салынған және сатып алынған;
- 10,5 мың жер учаскесіне инженерлік инфрақұрылым тартылған;
- 68 млрд теңгеге 5 мыңнан астам арзан ипотекалық несие берілген (2 және 5% ставкалар бойынша);
- "Наурыз" және "Наурыз-Жұмыскер" бағдарламалары бойынша 233 млрд теңгеге 8,6 мың несие берілген.
Министр 2026 жылы да акиматтардың бағалы қағаздарын сатып алу, 11,5 мың кредиттік пәтер салу және сатып алу (155 млрд теңге), сондай-ақ 18,2 мың жеңілдетілген ипотекалық несие беру жұмыстары жалғасатынын айтты.
Еске салсақ, 2026 жылғы 11 ақпанда хабарланғандай, соңғы бір жылда екінші нарықтағы пәтерлер 13,6% қымбаттаған, ал соңғы бес жылда олардың бағасы шамамен 1,75 есе өскен.