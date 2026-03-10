#Референдум-2026
Қоғам

2026 жылы Қазақстанның қай өңірлерінде тұрғын үй көп салынатыны белгілі болды

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 12:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 10 наурызда Үкімет отырысында Қазақстанның өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспай елдегі тұрғын үй құрылысы қарқыны туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің мәліметінше, 2025 жылы Қазақстанда тұрғын үй салу рекордтық деңгейге жеткен: жоспарланған 19,2 млн шаршы метрге қарсы, 20,1 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген, бұл өткен жылғы көрсеткіштен асып түскен.

"Болжам бойынша, 2026 жылы пайдалануға берілетін тұрғын үй көлемі 18,5 млн шаршы метрді құрайды. Ең үлкен көлемдер республикалық маңызы бар қалалар – Астана, Алматы және Шымкент қалаларында күтілуде", – деді министр.

Тұрғын үй құрылысын жандандыру және қолдауды арттыру үшін мемлекеттік қолдау шаралары жүзеге асырылуда: құрылыс қаржыландыру, дайын пәтерлерді сатып алу, инженерлік инфрақұрылымды дамыту және қолжетімді ипотекалық құралдарды кеңейту.

Мысалы, министр атап өткендей:

  • өткен жылы кезекте тұрғандар үшін 14,5 мың арендалық пәтер сатып алынған, жалпы құны 218 млрд теңге;
  • кредиттік тұрғын үйге 140 млрд теңгеге 14 мыңнан астам пәтер салынған және сатып алынған;
  • 10,5 мың жер учаскесіне инженерлік инфрақұрылым тартылған;
  • 68 млрд теңгеге 5 мыңнан астам арзан ипотекалық несие берілген (2 және 5% ставкалар бойынша);
  • "Наурыз" және "Наурыз-Жұмыскер" бағдарламалары бойынша 233 млрд теңгеге 8,6 мың несие берілген.

Министр 2026 жылы да акиматтардың бағалы қағаздарын сатып алу, 11,5 мың кредиттік пәтер салу және сатып алу (155 млрд теңге), сондай-ақ 18,2 мың жеңілдетілген ипотекалық несие беру жұмыстары жалғасатынын айтты.

Еске салсақ, 2026 жылғы 11 ақпанда хабарланғандай, соңғы бір жылда екінші нарықтағы пәтерлер 13,6% қымбаттаған, ал соңғы бес жылда олардың бағасы шамамен 1,75 есе өскен.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан ресейлік автокөліктерге утиль алымды айна қағидасымен арттыруы мүмкін
16:46, Бүгін
Қазақстан ресейлік автокөліктерге утиль алымды айна қағидасымен арттыруы мүмкін
Қазақстанда құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру: сала қатысушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылады
11:56, Бүгін
Қазақстанда құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру: сала қатысушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылады
Еліміздегі тұрғын үй құрылысын дамытуға 500 млрд теңге бөлінеді
14:29, 04 наурыз 2025
Еліміздегі тұрғын үй құрылысын дамытуға 500 млрд теңге бөлінеді
