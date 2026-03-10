Қазақстанда құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру: сала қатысушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылады
2026 жылғы 10 наурызда Үкімет отырысында Қазақстанның өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспай, елдің тұрғын үй саясатына енгізілетін өзгерістер туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министр атап өткендей, құрылыс саласы цифрлық технологияларды енгізуге көшіп, құрылыс өнімдерінің толық өмірлік циклі – жобалаудан бастап пайдалануға беру және утилизацияға дейін – есепке алынады.
"Жаңа Құрылыс кодексі 2026 жылғы 9 қаңтарда қабылданып, 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Ол осы тәсілдерді бекітіп, заманауи талаптарды ескере отырып, саланы әрі қарай дамытуға нормативтік негіз қалыптастырады. Құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру үшін сала қатысушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылады: лицензияланған тұлғалар электрондық реестр арқылы автоматты тексеруден өтеді, сондай-ақ инженерлерді кезең-кезеңімен сертификаттау енгізіледі", – деді министр.
Нормативтік базаны жаңарту үшін Ұлттық техникалық нормалау институты құрылады – бұл құрылыс нормаларын әзірлеу мен жаңартудың бірыңғай орталығы болып, халықаралық стандарттармен үйлестіріледі.
"Маңызды жаңалықтардың бірі – барлық әзірленетін және түзетілетін жобаларды, соның ішінде егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын міндетті сараптамадан өткізу. Бұл қателіктерді ерте кезеңде анықтауға, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға және құжаттардың ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кодекс егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын түзетуге екі жылда бір реттен артық рұқсат бермейді, бұл құрылыс жобаларын тұрақты жүзеге асыруға ықпал етеді", – деді министр.
Жаңа кодексте сейсмикалық қауіпсіздікке арналған бөлек тарау енгізіліп, тәуекелдерді азайтуға міндетті талаптар бекітілген.
"Бұл шаралар тәуекелдерді алдын алу және аумақтардың табиғи апаттарға төзімділігін арттыруға мүмкіндік береді", – деп атап өтті Ерсайын Нағаспай.
Бұған дейін министр елімізде тұрғын үй құрылысының қарқыны туралы да мәлімет берген еді.
