#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Қазақстанда құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру: сала қатысушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылады

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 11:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 10 наурызда Үкімет отырысында Қазақстанның өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспай, елдің тұрғын үй саясатына енгізілетін өзгерістер туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр атап өткендей, құрылыс саласы цифрлық технологияларды енгізуге көшіп, құрылыс өнімдерінің толық өмірлік циклі – жобалаудан бастап пайдалануға беру және утилизацияға дейін – есепке алынады.

"Жаңа Құрылыс кодексі 2026 жылғы 9 қаңтарда қабылданып, 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Ол осы тәсілдерді бекітіп, заманауи талаптарды ескере отырып, саланы әрі қарай дамытуға нормативтік негіз қалыптастырады. Құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру үшін сала қатысушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылады: лицензияланған тұлғалар электрондық реестр арқылы автоматты тексеруден өтеді, сондай-ақ инженерлерді кезең-кезеңімен сертификаттау енгізіледі", – деді министр.

Нормативтік базаны жаңарту үшін Ұлттық техникалық нормалау институты құрылады – бұл құрылыс нормаларын әзірлеу мен жаңартудың бірыңғай орталығы болып, халықаралық стандарттармен үйлестіріледі.

"Маңызды жаңалықтардың бірі – барлық әзірленетін және түзетілетін жобаларды, соның ішінде егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын міндетті сараптамадан өткізу. Бұл қателіктерді ерте кезеңде анықтауға, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға және құжаттардың ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кодекс егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын түзетуге екі жылда бір реттен артық рұқсат бермейді, бұл құрылыс жобаларын тұрақты жүзеге асыруға ықпал етеді", – деді министр.

Жаңа кодексте сейсмикалық қауіпсіздікке арналған бөлек тарау енгізіліп, тәуекелдерді азайтуға міндетті талаптар бекітілген.

"Бұл шаралар тәуекелдерді алдын алу және аумақтардың табиғи апаттарға төзімділігін арттыруға мүмкіндік береді", – деп атап өтті Ерсайын Нағаспай.

Бұған дейін министр елімізде тұрғын үй құрылысының қарқыны туралы да мәлімет берген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Еліміздегі тұрғын үй құрылысын дамытуға 500 млрд теңге бөлінеді
14:29, 04 наурыз 2025
Еліміздегі тұрғын үй құрылысын дамытуға 500 млрд теңге бөлінеді
Қазақстанда мыңнан астам кәсіпорын цифрлық технологияларды қолдана бастады
15:30, 02 желтоқсан 2025
Қазақстанда мыңнан астам кәсіпорын цифрлық технологияларды қолдана бастады
Қазақстанда көппәтерлі үй менеджеріне қойылатын талаптар өзгерді
11:56, 25 маусым 2024
Қазақстанда көппәтерлі үй менеджеріне қойылатын талаптар өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
12:10, Бүгін
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
11:56, Бүгін
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
11:45, Бүгін
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
11:34, Бүгін
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: