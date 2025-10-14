Қазақстанда теледидар мен радио уақытша өшіріледі
Сурет: pexels
16 қазан күні "Қазтелерадио" АҚ 2025 жылдың төртінші тоқсанына жоспарланған профилактикалық жұмыстарды жүргізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компанияның мәліметінше, сол күні сағат 03:00-ден 17:00-ге дейін спутниктік, цифрлық және аналогтық эфирлік желілердегі техникалық құралдарда қызметтер уақытша тоқтатылады.
"Жұмыс жүргізу барысында еліміздің бүкіл аумағында телерадиоарналарды қайта тарату уақытша тоқтатылады", - делінген хабарламада.
"Қазтелерадио" АҚ түсіндіргендей, бұл жұмыстар телерадио хабарларын үздіксіз және сапалы тарату үшін қажет.
"Компания телехабар тарату сапасын арттыру және тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында тоқсан сайын профилактикалық жұмыстар жүргізеді", - деп атап өтті мекеме өкілдері.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript