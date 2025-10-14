Тоқаев белгілі кәсіпкер Вагит Алекперовті "Барыс" орденімен марапаттады
Тоқаев белгілі кәсіпкер және қоғам қайраткері Вагит Алекперовті "Барыс" орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның энергетикалық әлеуетін дамытуға қосқан зор үлесі үшін белгілі кәсіпкер және қоғам қайраткері Вагит Алекперовті І дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттады
Сондай-ақ "Лукойл" компаниясының Қазақстанда жұмыс істейтін бірқатар қызметкері мемлекеттік наградаға ие болды.
Еске салайық, бұған дейін Тоқаев "Лукойл" компаниясының мерейтойлық іс-шарасына қатысқанын жазған едік.
Қасым-Жомарт Тоқаев "Лукойл" компаниясының Қазақстандағы қызметіне 30 жыл толуымен құттықтады.
