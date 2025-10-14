#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев белгілі кәсіпкер Вагит Алекперовті "Барыс" орденімен марапаттады

Тоқаев белгілі кәсіпкер Вагит Алекперовті &quot;Барыс&quot; орденімен марапаттады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 19:10 Сурет: akorda.kz
Тоқаев белгілі кәсіпкер және қоғам қайраткері Вагит Алекперовті "Барыс" орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның энергетикалық әлеуетін дамытуға қосқан зор үлесі үшін белгілі кәсіпкер және қоғам қайраткері Вагит Алекперовті І дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттады

Сондай-ақ "Лукойл" компаниясының Қазақстанда жұмыс істейтін бірқатар қызметкері мемлекеттік наградаға ие болды.

Еске салайық, бұған дейін Тоқаев "Лукойл" компаниясының мерейтойлық іс-шарасына қатысқанын жазған едік.

Қасым-Жомарт Тоқаев "Лукойл" компаниясының Қазақстандағы қызметіне 30 жыл толуымен құттықтады.

Айдос Қали
