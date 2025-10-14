#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Қоғам

Тоқаев "Лукойл" компаниясының мерейтойлық іс-шарасына қатысты

Тоқаев «Лукойл» компаниясының мерейтойлық іс-шарасына қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 18:22 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев "Лукойл" компаниясының Қазақстандағы қызметіне 30 жыл толуымен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Лукойл" – елімізде табысты жұмыс істеп жатқан беделді компанияның бірі. 1995 жылы Қазақстанға алғаш қадам басқан компанияның еліміздегі абырой-беделі зор деп айтуға толық негіз бар. Бұл – табанды еңбек пен терең жауапкершіліктің арқасы екені сөзсіз. Бұдан бөлек, "Лукойл" компаниясы Қазақстан мен Ресей арасындағы серіктестікті нығайта түсуге мол үлес қосып жатыр. Кәсіпорын елдеріміздің экономикалық әлеуетін нығайтып, ырысты ынтымағымызды арттыруда. Тарихқа үңілсек, "Лукойл" компаниясының қазақ жеріндегі қызметі "Құмкөл" жобасынан бастау алды. Кәсіпорын жемісті жұмыс істеп, ширек ғасырдан астам уақыт ішінде орасан зор табысқа қол жеткізді. Атап айтқанда, "Лукойл" Қазақстанның мұнай-газ саласына 12 миллиард доллардан астам қаржы салды, 94 миллион тонна мұнай және 60 миллиард текше метр газ өндірді. Компания 300 миллион долларға жуық қаржыны әлеуметтік жобалар мен қайырымдылыққа жұмсаған, - деді Мемлекет басшысы.

Президент бұл көрсеткіштердің аясында мыңдаған жұмыс орны құрылып, озық технологиялар келгенін, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлкен үлес қосылғанын атап өтті. Компанияның қатысуымен Теңіз кен орнындағы Кеңейтудің болашағы жобасы табысты аяқталды. Бұл әлемдік мұнай-газ саласындағы ірі бастамалардың бірі саналады.

"Каспий қайраңында "Лукойл" "ҚазМұнайГаз" компаниясымен бірлесе "Қаламқас теңіз" және "Хазар" секілді перспективті жобаларды жүзеге асыруға кірісті. Бұл – стратегиялық жобалар. Кен орындарын игеру үшін алты миллиард доллардан астам тікелей инвестиция құю және екі мыңнан аса жаңа жұмыс орнын ашу көзделген. Аталған жобадағы қазақстандық үлесті арттыру мақсатында теңіз мұнайын өндіру платформасына Маңғыстау облысының кеме жасау және жөндеу өндірісі тартылған. Кәсіпорын Қарашығанақ кен орнында жұмысын жемісті жалғастырып келеді. Сонымен қатар қазіргі таңда "Лукойл" Каспий құбыр консорциумын дамытуға атсалысуда. Мұның да еліміз үшін маңызы ерекше. Осы стратегиялық мәні зор бағдар арқылы Қазақстан мұнайы ондаған мемлекетке жеткізіліп жатыр. Сол арқылы еліміздің жаһандық энергетика нарығындағы рөлі нығайып келеді", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы 2019 жылы Алматы облысында жағармай зауытының іске қосылуын ынтымақтастық тарихындағы ең маңызды кезең ретінде атады. Бұл – еліміздегі жоғары халықаралық стандарттарға сай келетін жағармай өндіретін алғашқы кәсіпорын.

"Корпорацияның әлеуметтік жауапкершілік танытудағы жоғары деңгейі мен қайырымдылық саласындағы қолдауын ерекше атап өткім келеді. Компанияның адам капиталын дамытуға айрықша көңіл бөлетіні қуантады. Ірі мұнай-газ нысандарында еңбек ететін мыңдаған қазақстандықтар жаңа білім алып, біліктілігін жетілдіріп, заманауи технологияларды игерді. Олардың кәсіби шеберлігі, еңбексүйгіштігі, өз ісіне адалдығы – Қазақстанның мақтанышы әрі келешек табыстарымыздың кепілі. Бір сөзбен айтқанда, отыз жыл ішінде Қазақстан мен "Лукойл" сындарлы ынтымақтастық жолынан сүрінбей өтті", - деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай-газ секторы Қазақстан экономикасында үлкен рөл атқаратынын жеткізді. Алда қолданыстағы кен орындарын одан әрі игеру міндеті тұр.


"Сонымен қатар ауқымды геологиялық барлау, шикізатты терең өңдеу жобаларын іске қосу, цифрландыру және жасанды интеллект технологияларын енгізу, сондай-ақ адамға, әлеуметтік салаға инвестиция құю жұмыстарының маңызы зор. "Лукойл" компаниясы бұл басымдықтарды толық қолдайтынына, болашақта стратегиялық ынтымақтастықты дамытуда жаңа табыстарға қол жеткізетінімізге сенімдімін. Еліміздің өркендеуіне үлес қосып жүрген компанияның барлық қызметкеріне алғыс айтамын", - деді Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы әуежайында жанармай таситын көлік Lufthansa ұшағымен соқтығысты
19:58, Бүгін
Алматы әуежайында жанармай таситын көлік Lufthansa ұшағымен соқтығысты
Тоқаев Ұлттық Олимпиада комитетін 30 жылдық мерейтойымен құттықтады
19:26, 15 қыркүйек 2023
Тоқаев Ұлттық Олимпиада комитетін 30 жылдық мерейтойымен құттықтады
Тоқаев Путинді құттықтады
11:01, 18 қаңтар 2025
Тоқаев Путинді құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: