Ұландықтар суға бата жаздаған балықшыны құтқарып қалды
Ұлттық ұлан "Орталық" өңірлік қолбасшылығы әскери полиция басқармасының бастығы Берік Сүлейменов және 6505 әскери бөлімінің сарбазы қатардағы жауынгер Али Шакенов қызметтік міндеттерін орындау барысында ерлік көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Олар Қарағанды қаласы Новорадская көшесі бойындағы Бұқпа көлінің маңынан өтіп бара жатқан кезде, көлдің ортасында қайығы жарылып, суға батып бара жатқан балықшыны байқап қалған. Әскери қызметшілер еш ойланбастан көлікті жағаға тоқтатып, көлікке арналған тросты пайдаланып, азаматқа лақтырып, оны жағаға тартып шығарып, өмірін аман алып қалды.
"Азаматты жағаға шығарған соң дереу жылыту керек болды. Көлікке отырғыздық, көлік ішіне жылытқыш қосып, сол жерде жағдайын бақылап отырдық. Медициналық көмек ұсынғанымызда, өзін жақсы сезінетінін айтып, үйіне жеткізіп салуды өтінді", - дейді қатардағыдағы жауынгер Али Шакенов.
Құтқарылған азамат әскери қызметшілерге шын жүректен алғысын білдірді.
