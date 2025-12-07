#Халық заңгері
  Ашық тақырып
  Қараңғы тақырып
  Жүйедегідей
Қоғам

Алматыда қылмыс деңгейі азайды – Ішкі істер министрі

Алматыда қылмыс деңгейі азайды – Ішкі істер министрі, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.12.2025 12:10 Сурет: polisia.kz
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов Алматыдағы жұмыс сапары кезінде полиция департаменті бастығының, Ұлттық ұлан өңірлік қолбасшысының және басқа да қызмет басшыларының есебін тыңдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алматы – елдегі ең ірі мегаполис. Алматылық полиция қызметкерлерінің кәсібилігі миллиондаған тұрғындар мен қала қонақтарының қауіпсіздігі мен тыныштығына тікелей әсер етеді", - деді министр.

Оның айтуынша, қалада қылмыспен күрес бойынша кешенді шаралар қабылданған.

Бұл өз нәтижесін көрсетіп жатыр: қылмыс деңгейі 13% төмендеген.

Кісі өлтіру, ауыр дене жарақатын келтіру, ұрлық, алаяқтық, тонау, қарақшылық, рецидив және көше қылмыстары да айтарлықтай азайған.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ержан Сәденов – жаңадан тағайындалған Ішкі істер министрі
11:06, 02 қыркүйек 2023
Ержан Сәденов – жаңадан тағайындалған Ішкі істер министрі
Ішкі істер министрі Алматыда жасөспірім қызға азғындық жасады деген полицейлер жөнінде пікір білдірді
15:00, 11 желтоқсан 2023
Ішкі істер министрі Алматыда жасөспірім қызға азғындық жасады деген полицейлер жөнінде пікір білдірді
Қазақстанда қылмыс деңгейі айтарлықтай төмендеді
19:36, 29 тамыз 2025
Қазақстанда қылмыс деңгейі айтарлықтай төмендеді
