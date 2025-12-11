Ішкі істер министрі "Динамо" спорт қоғамын 100 жылдық мерейтойымен құттықтады
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі Ержан Саденов физкультуралық-спорттық қоғам "Динамо"-ның 100 жылдығына орай құттықтау жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өткен ғасыр ішінде ұйым Қазақстан спорт тарихының ажырамас бөлігіне айналып, чемпиондар мектебіне айналды.
Ішкі істер министрі Ержан Саденов "Динамо" ардагерлері мен қазіргі спортшыларына құттықтауын жолдап, жылы лебізін білдірді.
"Динамо" ардагерлері – бүгінгі жетістіктеріміздің берік негізін қалаған жандар. Олардың табандылығы, мол тәжірибесі және спортқа деген адалдығы – бүкіл ел мақтан тұтатын баға жетпес мұра, – деді министр.
Сондай-ақ министр қоғамның даңқты дәстүрін жалғастырып, ұлттық спорттың беделін халықаралық аренада нығайтып жүрген чемпиондар мен жүлдегерлерге алғыс айтты.
Тәуелсіздік жылдарында ұлттық құрама жеңіп алған 86 олимпиадалық медальдің 65-і динамошыларға тиесілі. Бұл – "Динамо" қалыптастырған бірегей спорт мектебінің жоғары деңгейінің жарқын дәлелі.
