Қоғам

Оралда 45 млн теңгені заңсыз иемденген күдікті ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 12:56 Фото: pexels
34 жастағы Орал қаласының тұрғыны алаяқтық жасады деген күдікке ілінді.

Тергеу деректеріне сәйкес, әйел табысты арттырамын деген желеумен Бөрлі ауданы тұрғынының жалпы сомасы 45 миллион теңге болатын ақшасын алдап алған.

Қаражат 2023 жылдың шілде айынан бастап 2025 жылдың қазан айына дейін берілген, бұл жәбірленушіні ұзақ уақыт және жүйелі түрде алдап келгенін көрсетеді.

Сондай-ақ күдіктінің бұған дейін де осыған ұқсас қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны анықталды.

Қазіргі уақытта қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстың барлық мән-жайы анықталады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
