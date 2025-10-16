#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Қоғам

Қазақстан сұйытылған газды экспорттауға тыйымды тағы алты айға ұзартпақ

Қазақстан сұйытылған газды экспорттауға тыйымды тағы алты айға ұзартпақ, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 17:15 Сурет: Zakon.kz
Энергетика министрі "Сұйытылған мұнай газын тасымалдау мәселелері туралы" бұйрық жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, Қазақстан аумағынан сұйытылған мұнай газын, пропан мен бутанды автомобиль және теміржол көлігімен экспорттауға алты ай мерзімге тыйым салу көзделген.

Тыйымның мақсаты – 2025 жылғы 14 қарашадан бастап республика ішкі нарығын сұйытылған газбен тұрақты қамтамасыз ету.

Бұйрық жобасы "Ашық НҚА" порталында 3 қарашаға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды.

Бұған дейін сұйытылған газды сыртқа шығаруға тыйымды ұзарту туралы шешім Сыртқы сауда жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысында мақұлданған еді.

Еске салайық, 2025 жылғы мамырда Қазақстан ішкі нарықтың қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында сұйытылған мұнай газын, пропан мен бутанды автомобиль және теміржол көлігімен экспорттауға алты айлық тыйым енгізген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан сұйытылған мұнай газын экспорттауға тыйым салуды тағы жарты жылға ұзартты
15:13, 09 қазан 2024
Қазақстан сұйытылған мұнай газын экспорттауға тыйым салуды тағы жарты жылға ұзартты
Қазақстан сұйытылған газ экспортын шектейді
15:47, 10 қазан 2023
Қазақстан сұйытылған газ экспортын шектейді
Қазақстан кімдерге сұйытылған мұнай газын экспорттауға тыйым салмайды
11:45, 16 қараша 2023
Қазақстан кімдерге сұйытылған мұнай газын экспорттауға тыйым салмайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: