Қоғам

Қазақстанның қай өңірінде азық-түлік көбірек қымбаттады

Қазақстанның қай өңірінде азық-түлік көбірек қымбаттады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 17:24 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 16 қазанда Қазақстан Ұлттық банкі ел өңірлеріндегі инфляция жағдайына шолу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қыркүйекте елдегі жылдық инфляция 12,9% болды (тамызда – 12,2%). Инфляцияның жеделдеуі 18 өңірде, баяулауы – 1 өңірде, ал өзгеріссіз қалуы – 1 өңірде тіркелген.

"Қыркүйекте азық-түлік тауарларының бағасы жылдық есеппен 12,7%-ға өсті (тамызда – 11,7%). Ең жоғары өсім Ұлытау облысында байқалды – 15,8%, ал ең төменгісі Алматы қаласында – 9,2%", - деп хабарлады Ұлттық банк.

Сондай-ақ ел бойынша орташа деңгейден (12,7%) жоғары азық-түлік қымбаттауы келесі өңірлерде тіркелді:

  • Ақмола облысы – 15,5%,
  • Шымкент – 14,8%,
  • Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстары – 14,6%,
  • Астана – 14,3%,
  • Батыс Қазақстан – 13,9%,
  • Түркістан – 13,6%,
  • Жетісу – 13,4%,
  • Павлодар – 13,1%,
  • Алматы облысы – 12,9%,
  • Ақтөбе – 12,8%.

Ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасы қыркүйекте жылдық есеппен 10,8%-ға өсті (тамызда – 9,7%).

Ең жоғары көрсеткіш Ақтөбе облысында тіркелді – 13,2%, ең төменгісі – Алматыда (8,6%).

Бағаның елдік деңгейден жоғары өсуі байқалған өңірлер:

Ұлытау (12,9%), Ақмола (12,7%), Абай (12,3%), Солтүстік Қазақстан (12,1%), Маңғыстау (12%), Қарағанды және Жетісу (11,9%), Атырау (11,5%), Шығыс Қазақстан (11,3%), Алматы және Қызылорда (10,9%).

"Қыркүйекте ақылы қызметтер бағасының өсу қарқыны 15,3% деңгейінде өзгеріссіз қалды (тамызда да – 15,3%). Дегенмен, бұл көрсеткіштен айтарлықтай төмен өсім Қызылорда облысында тіркелді – 9,6%", – делінген Ұлттық банктің хабарламасында.

Ал республикалық деңгейден жоғары өсім Алматы (20,6%), Қарағанды (17,7%), Батыс Қазақстан (17,6%), Атырау (17,3%) және Алматы облыстарында (16,2%) байқалды.

Ұлттық банктің дерегінше, қыркүйектегі айлық инфляция – 1,1% болды.

Ең жоғары айлық өсім Ақтөбе облысында тіркелген – 1,7%.

Айдос Қали
