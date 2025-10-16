Қазақстанның қай өңірінде азық-түлік көбірек қымбаттады
Қыркүйекте елдегі жылдық инфляция 12,9% болды (тамызда – 12,2%). Инфляцияның жеделдеуі 18 өңірде, баяулауы – 1 өңірде, ал өзгеріссіз қалуы – 1 өңірде тіркелген.
"Қыркүйекте азық-түлік тауарларының бағасы жылдық есеппен 12,7%-ға өсті (тамызда – 11,7%). Ең жоғары өсім Ұлытау облысында байқалды – 15,8%, ал ең төменгісі Алматы қаласында – 9,2%", - деп хабарлады Ұлттық банк.
Сондай-ақ ел бойынша орташа деңгейден (12,7%) жоғары азық-түлік қымбаттауы келесі өңірлерде тіркелді:
- Ақмола облысы – 15,5%,
- Шымкент – 14,8%,
- Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстары – 14,6%,
- Астана – 14,3%,
- Батыс Қазақстан – 13,9%,
- Түркістан – 13,6%,
- Жетісу – 13,4%,
- Павлодар – 13,1%,
- Алматы облысы – 12,9%,
- Ақтөбе – 12,8%.
Ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасы қыркүйекте жылдық есеппен 10,8%-ға өсті (тамызда – 9,7%).
Ең жоғары көрсеткіш Ақтөбе облысында тіркелді – 13,2%, ең төменгісі – Алматыда (8,6%).
Бағаның елдік деңгейден жоғары өсуі байқалған өңірлер:
Ұлытау (12,9%), Ақмола (12,7%), Абай (12,3%), Солтүстік Қазақстан (12,1%), Маңғыстау (12%), Қарағанды және Жетісу (11,9%), Атырау (11,5%), Шығыс Қазақстан (11,3%), Алматы және Қызылорда (10,9%).
"Қыркүйекте ақылы қызметтер бағасының өсу қарқыны 15,3% деңгейінде өзгеріссіз қалды (тамызда да – 15,3%). Дегенмен, бұл көрсеткіштен айтарлықтай төмен өсім Қызылорда облысында тіркелді – 9,6%", – делінген Ұлттық банктің хабарламасында.
Ал республикалық деңгейден жоғары өсім Алматы (20,6%), Қарағанды (17,7%), Батыс Қазақстан (17,6%), Атырау (17,3%) және Алматы облыстарында (16,2%) байқалды.
Ұлттық банктің дерегінше, қыркүйектегі айлық инфляция – 1,1% болды.
Ең жоғары айлық өсім Ақтөбе облысында тіркелген – 1,7%.