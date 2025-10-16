15 жастағы қызға үйленіп, оны зорлаған ер адам 17 жылға сотталды
Соттың баспасөз қызметі хабарлағандай, ақпан айында Абай қаласында кәмелетке толмаған жәбірленушінің анасы мен өгей әкесі оған 38 жастағы сотталушымен некеге тұруды ұсынған. Оның жасын білген соң, қыз бұл ұсыныстан бас тартқан.
"Оның бас тартқанына қарамастан, 2025 жылғы наурызда өгей әкесі сотталушы екеуін Қарағанды қаласына жіберіп, олар жалдамалы пәтерде тұрған. Жоғарыда аталған пәтерде болған сотталушы жәбірленушінің жасын біле тұра, оны зорлаған, - деп хабарлады соттың баспасөз қызметі.
Сот күдіктіні 17 жылға бас бостандығынан айырып және өмір бойына педагогикалық немесе кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқаруға тыйым салды.
Сондай-ақ сот анасы мен өгей әкесінің әрекетінде қылмыс құрамы бар-жоғын тексеру үшін прокурорға жеке ұйғарым шығарды.
Сот шешімдері заңды күшіне енген жоқ.
Бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырды. 15 жастағы қызды жай ғана айыпталушымен таныстырып қоймай, оны сол адамға тұрмысқа да бергені белгілі болды. Соңында қыз өз әкесінің үйіне қашып барған. Ал әкесі полицияға шағым түсірді. Қыздың әкесінің айтуынша, оның бұрынғы әйелі, әйелімен бірге тұратын күйеуі және айыпталушы – қызды ересек ер адамға тұрмысқа беру дәстүрі бар діни ағымның өкілдері екен.