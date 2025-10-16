#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның бірнеше облысында қатты жел мен үсік, төтенше өрт қаупі күтіледі

Қазақстанның бірнеше облысында қатты жел мен үсік, төтенше өрт қаупі күтіледі
17 қазан күні еліміздің бірқатар өңірлерінде ауа райының қолайсыздығына байланысты ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан облысында солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың тау асуларында күші 15-20 м/с. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 17 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 17 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.

Маңғыстау облысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 17 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Атырау облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 17 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.

Ұлытау облысында оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде кей уақыттарда екпіні 15-18 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 17 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде кей уақыттарда екпіні 15-18 м/с күтіледі.

Қызылорда облысында солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында күші 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: жоғары өрт қаупі сақталады.

Ақтөбе облысының солтүстігінде, орталығында солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні 15-18 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.

Ақмола облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-батысында, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Жамбыл облысының солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.

Қостанай облысының оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде 15-20 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Алматы облысында облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде 1-6 градус үсік күтіледі. Алматы қ.: 17 қазанда түнде топырақ бетінде 1-3 градус үсік күтіледі. Қонаев қ.: 17 қазанда түнде топырақ бетінде 1-3 градус үсік күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Орал қ.: 17 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз күші 15-20, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 23 м/с күтіледі. Петропавл қ.: 17 қазанда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 15-20 м/с күтіледі.

Жетісу облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23-28 м/с. Түнде 4-9 градус үсік күтіледі. Талдықорған қ.: 17 қазанда түнде 6-8 градус үсік күтіледі.

Айдос Қали
