Қазақстанның бірнеше облысында ауа райының қолайсыз жағдайы күтіледі
Қар, боран және көктайғақ – Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Ұлытау, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында күтіледі. Желдің екпіні кей жерлерде 23–28 м/с дейін жетуі мүмкін.
Астана, Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Жезқазған, Павлодар, Семей және Өскемен қалаларында қар, боран және көктайғақ күтіледі.
Тұман – Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Алматы, Жетісу, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында байқалады. Негізінен түнде және таңертең күтіледі.
Күшті жел – Шығыс Қазақстан, Абай, Ұлытау, Павлодар, Жетісу және Жамбыл облыстарының кей жерлерінде 28 м/с дейін жетуі мүмкін.
Синоптиктер елдің солтүстік және шығыс өңірлерінің тұрғындарына алыс жолға шықпауды және жолда аса сақ болуды ұсынады.
Бұған дейін "Қазгидромет" 2025 жылғы 10, 11 және 12 қарашаға арналған Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ауа райы болжамын жариялаған болатын.