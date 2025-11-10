#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Қоғам

Қазақстанның бірнеше облысында ауа райының қолайсыз жағдайы күтіледі

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 09:31 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мәліметінше, 10 қараша күні еліміздің бірқатар өңірлерінде қауіпті метеорологиялық құбылыстар болжанып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қар, боран және көктайғақ – Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Ұлытау, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында күтіледі. Желдің екпіні кей жерлерде 23–28 м/с дейін жетуі мүмкін.

Астана, Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Жезқазған, Павлодар, Семей және Өскемен қалаларында қар, боран және көктайғақ күтіледі.

Тұман – Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Алматы, Жетісу, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында байқалады. Негізінен түнде және таңертең күтіледі.

Күшті жел – Шығыс Қазақстан, Абай, Ұлытау, Павлодар, Жетісу және Жамбыл облыстарының кей жерлерінде 28 м/с дейін жетуі мүмкін.

Синоптиктер елдің солтүстік және шығыс өңірлерінің тұрғындарына алыс жолға шықпауды және жолда аса сақ болуды ұсынады.

Бұған дейін "Қазгидромет" 2025 жылғы 10, 11 және 12 қарашаға арналған Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ауа райы болжамын жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ресей күшіне енген жаңа нормаларға байланысты қазақстандық жүк тасымалдаушыларға жәрдемдесуге уәде берді
10:05, Бүгін
Ресей күшіне енген жаңа нормаларға байланысты қазақстандық жүк тасымалдаушыларға жәрдемдесуге уәде берді
Қазақстанның төрт қаласында қолайсыз метеожағдай күтіледі
11:04, 19 қыркүйек 2025
Қазақстанның төрт қаласында қолайсыз метеожағдай күтіледі
Қазақстанның бірнеше облысында қатты жел мен үсік, төтенше өрт қаупі күтіледі
20:01, 16 қазан 2025
Қазақстанның бірнеше облысында қатты жел мен үсік, төтенше өрт қаупі күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: