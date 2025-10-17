Синоптиктер Қазақстанда қараша мен қыстың үш айында ауа райының қалай құбылатынын айтып берді
"Қазгидромет" РМК мәліметтері бойынша, бір ай бойы, негізінен елдің солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде екпінді жел мен боран, көктайғақ және тұман болуы мүмкін.
Қараша айында ауа температурасының ауытқуы жиі болады, олар "температуралық әткеншек" деп аталады:
республиканың солтүстігінде, орталығында, шығысында бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде-2-7°С-тан 0-ге дейін,+5°С-қа дейін, күндіз +2+7°С-тан +5+10°С-қа дейін көтерілуі, сондай-ақ, онкүндіктің аяғында түнде температураның біртіндеп төмендеуі-7-12°С, күндіз 0, -5°С дейін күтілуде.
Қарашаның екінші және үшінші онкүндігінде ауа температурасының түнде-5-12°С-тан-10-16°С-қа дейін, елдің орталығында және шығысында -18°С-қа дейін, күндіз -3+2°С-тан-5-10°С-қа дейін ауытқуы күтіледі.
Айдың соңында ауа температурасы түнде-15-20°С дейін, күндіз-10-15°С дейін төмендейді.
Республиканың оңтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында бір ай ішінде түнгі уақытта ауа температурасының-3-12°С-тан 0,+7°С-қа дейін, күндіз +1+6°С-тан +8+18°С-қа дейін ауытқуы күтіледі.
Жалпы, қараша айында ауа температурасы бүкіл ел бойынша нормадан 1°С жоғары болады деп күтілуде (нормалар бюллетень кестесінде келтірілген).
Қараша айында жауын-шашын мөлшері Қазақстан аумағының басым бөлігінде нормаға жуық, республиканың батысында, солтүстік – шығысында (Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстарында, Батыс Қазақстан, Павлодар облыстарының басым бөлігінде, Атырау, Маңғыстау облыстарының батысында, Қостанай облыстарының солтүстік-шығысында және шығысында) нормадан артық болжанады.
Алдын ала болжам бойынша республиканың басым бөлігінде климаттық норма шегінде жауын-шашын мөлшері бар қыс орташа жылы болады деп күтілуде. Бірақ кейбір кезеңдерде боранмен, екпінді желмен, көктайғақ құбылыстармен, тұмандармен мол жауын-шашынның түсуі жоққа шығарылмайды. Сондай-ақ, қыс мезгілінде қар жамылғысында мұз қабығының пайда болуына ықпал ететін "температуралық әткеншек" болжанады.
Желтоқсан айында Қазақстанның басым бөлігінде елдің солтүстік-батыс жартысында (Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарының басым бөлігінде ауа температурасы нормаға жақын, нормадан 1°С жоғары күтіледі. Ақмола облысының солтүстік-батысында), елдің қиыр солтүстік-шығысында (Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-шығысында) нормадан 1°С төмен болжанады.
Желтоқсан айында жауын-шашын мөлшері келесідей болжануда:
- нормаға жуық – республиканың көп бөлігінде;
- норма аз – орталықта, елдің шығысының көп бөлігінде, Ақтөбе облысының шығысында, солтүстік аймақтың оңтүстік жартысында және оңтүстік облыстардың қиыр солтүстігінде;
Қаңтар айында ел аумағының басым бөлігінде ауа температурасы нормаға жақын, республиканың шығысында (Абай және Жетісу облыстарында, Шығыс Қазақстан облысында, Алматы облысының басым бөлігінде, Қарағанды, Павлодар облыстарының шығысында) нормадан 1°С төмен болады деп күтілуде.
Қаңтар айында жауын-шашын мөлшері келесідей болжануда:
- республиканың көп бөлігіндегі нормаға жақын;
- республиканың оңтүстік, оңтүстік – шығысындағы таулы және тау бөктеріндегі аудандарда (Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарының, Жетісу облысының және Шығыс Қазақстан облысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында) нормадан артық;
Ақпан айында бүкіл ел бойынша орташа айлық ауа температурасы нормадан 1-2°жоғары болады деп күтілуде.
Ақпан айында жауын-шашын мөлшері келесідей болжануда:
- республиканың бүкіл аумағында климаттық норма шегінде.
Алдын ала болжам бойынша наурыз айында температура бүкіл ел бойынша нормадан 1° жоғары болады деп күтілуде. Наурыз айында жауын – шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде нормаға жуық, республиканың оңтүстік және оңтүстік-шығысындағы таулы және тау бөктеріндегі аудандарда (Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарының, Жетісу облысының және Шығыс Қазақстан облысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында) нормадан артық, Маңғыстау облысының басым бөлігінде нормадан аз болжанады.