Ертең Қазақстанда күн жауын-шашынды болады
Сурет: unsplash
2025 жылғы 7 қараша, жұма күні Қазақстан аумағында қайтадан жауын-шашын түседі, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Болжамға сәйкес, антициклонның сілемі әсер ететін батыс және оңтүстік өңірлерде ғана ауа райы жауын-шашынсыз болады.
"Атлант циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің солтүстігінде, шығысында, орталығында және оңтүстіктің таулы аймақтарында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі", - деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Сондай-ақ ел аумағында жел күшейіп, боран, тұман және көктайғақ болады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript