#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Қоғам

Ертең Қазақстанда күн жауын-шашынды болады

Ертең Қазақстанда күн жауын-шашынды болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 17:58 Сурет: unsplash
2025 жылғы 7 қараша, жұма күні Қазақстан аумағында қайтадан жауын-шашын түседі, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Болжамға сәйкес, антициклонның сілемі әсер ететін батыс және оңтүстік өңірлерде ғана ауа райы жауын-шашынсыз болады.

"Атлант циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің солтүстігінде, шығысында, орталығында және оңтүстіктің таулы аймақтарында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі", - деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Сондай-ақ ел аумағында жел күшейіп, боран, тұман және көктайғақ болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
23 мамырда Қазақстанда нөсер жаңбыр жауып, аптап ыстық болады
19:05, 22 мамыр 2025
23 мамырда Қазақстанда нөсер жаңбыр жауып, аптап ыстық болады
"Аптап ыстық, нөсер жаңбыр". Еліміз бойынша алдағы дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы
16:46, 13 шілде 2025
"Аптап ыстық, нөсер жаңбыр". Еліміз бойынша алдағы дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы
Қазақстанда күн күрт суытып, жауын-шашын болады
11:57, 28 шілде 2025
Қазақстанда күн күрт суытып, жауын-шашын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: