Қоғам

Шетелде мүлкі немесе ақшасы бар қазақстандықтар декларация тапсырады

17.10.2025 10:52
Қазақстанда 2025 жылдан бастап активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыру тәртібі нақтыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржы министрінің 2025 жылғы 13 қазандағы бұйрығымен жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияның нысандары мен оны толтыру қағидаларына өзгерістер енгізілді.

Құжатқа сәйкес, декларацияны 2025 жылдан бастап келесі тұлғалар тапсырады:

Конституциялық заң "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңдарына сәйкес декларация тапсыруға міндетті тұлғалар;

Қазақстан азаматтары және резиденттері, егер олардың шетелде төмендегідей активтері болса:

  • шетелде тіркеуді қажет ететін мүлік;
  • шетелдік банктердегі ақшалай қаражат (жиынтығы 1000 АЕК-тен асатын);
  • инвестициялық алтын;
  • шетелде құрылған заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі;
  • тұрғын үй құрылысына қатысу үлесі;
  • шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары;
  • шетелдік брокерлік шоттардағы қаражат;
  • шетелдегі интеллектуалдық меншік немесе авторлық құқық нысандары;
  • шетелдегі дебиторлық және кредиторлық берешек;
  • салық кодексінің 631-бабында көрсетілген өзге де мүлік түрлері;
  • Қазақстан азаматтары мен резиденттері, егер олардың цифрлық активтері болса;

Жеке практикамен айналысатын тұлғалар.

Аталған талаптар 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін декларация тапсырған тұлғаларға қолданылмайды.

Сондай-ақ бұйрықта шетелдік банктер мен брокерлік шоттардағы ақшалай қаражат туралы мәліметтерді декларацияда қалай көрсету керектігі егжей-тегжейлі жазылған.

Жаңа тәртіп 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады және 2025 жылғы 27 қазанда күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
