Қоғам

Алматыда апта соңында күн ашық әрі жылы болады

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 14:48 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК 18–20 қазан аралығындағы ауа райы болжамын жариялады. Болжамға сәйкес, Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жауын-шашынсыз жылы күндер күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

18 қазан: Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 9–14 метр. Температура түнде +0...+2°С, күндіз +8...+10°С.

19 қазан: Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 12 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін. Түнде -1...-3°С, күндіз +7...+9°С.

20 қазан: Ауа райы ашық, жауын-шашынсыз. Түнде -3...-5°С, күндіз +8...+10°С.

Алматы

18 қазан: Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +6...+8°С, күндіз +18...+20°С.

19 қазан: Күндіз аздап жаңбыр жаууы мүмкін. Түнде +7...+9°С, күндіз +15...+17°С.

20 қазан: Түнде жаңбыр жауып, тұман түседі. Түнде +4...+6°С, күндіз +14...+16°С.

Шымкент

18 қазан: Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы 8–13 м/с. Түнде +7...+9°С, күндіз +20...+22°С.

19 қазан: Түнде жаңбыр жауады. Жел 13 м/с-қа дейін күшейеді. Түнде +7...+9°С, күндіз +17...+19°С.

20 қазан: Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +3...+5°С, күндіз +21...+23°С.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
