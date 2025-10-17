Алматыда апта соңында күн ашық әрі жылы болады
Астана
18 қазан: Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 9–14 метр. Температура түнде +0...+2°С, күндіз +8...+10°С.
19 қазан: Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 12 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін. Түнде -1...-3°С, күндіз +7...+9°С.
20 қазан: Ауа райы ашық, жауын-шашынсыз. Түнде -3...-5°С, күндіз +8...+10°С.
Алматы
18 қазан: Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +6...+8°С, күндіз +18...+20°С.
19 қазан: Күндіз аздап жаңбыр жаууы мүмкін. Түнде +7...+9°С, күндіз +15...+17°С.
20 қазан: Түнде жаңбыр жауып, тұман түседі. Түнде +4...+6°С, күндіз +14...+16°С.
Шымкент
18 қазан: Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы 8–13 м/с. Түнде +7...+9°С, күндіз +20...+22°С.
19 қазан: Түнде жаңбыр жауады. Жел 13 м/с-қа дейін күшейеді. Түнде +7...+9°С, күндіз +17...+19°С.
20 қазан: Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +3...+5°С, күндіз +21...+23°С.