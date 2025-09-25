#Қазақстан
Қоғам

26–28 қыркүйекке синоптиктердің болжамы: оңтүстікте күн ашық, елорда мен Алматыда жаңбыр

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 15:17 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамына сәйкес, 2025 жылғы 27–28 қыркүйекте Алматы мен Астанада жаңбырлы күндер күтіледі. Ал Шымкентте әзірге қолшатырдың қажеті жоқ – мұнда ауа райы жылы әрі жауын-шашынсыз болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана бойынша болжам

26 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні 7–12 м/с дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +11…+13°C, күндіз +26…+28°C.

27 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Желдің жылдамдығы 15–18 м/с. Температура түнде +9…+11°C, күндіз +22…+24°C.

28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 18 м/с дейін жетеді. Температура түнде +8…+10°C, күндіз +13…+15°C.

Алматы бойынша болжам

26 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 8 м/с дейін. Ауа температурасы түнде +9…+11°C, күндіз +23…+25°C.

27–28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел әлсіз болады. Температура түнде +11…+13°C, күндіз +26…+28°C.

Шымкент бойынша болжам

26 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні 15–20 м/с дейін көтеріледі. Температура түнде +13…+15°C, күндіз +27…+29°C.

27–28 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 13 м/с. Температура түнде +13…+15°C, күндіз +27…+29°C.

Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер 25–27 қыркүйек аралығында бүкіл Қазақстан бойынша ауа райы болжамын жариялаған болатын. Мамандардың айтуынша, қазір ел жазғы аптап пен күзгі салқын арасындағы кезеңде тұр. Ел бойынша ауа температурасы +30°C-тан –2°C-қа дейін құбылады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда қайтадан жаңбыр жауып, боран болады, бірақ ауа температурасы +28°C дейін жылынады
14:31, 24 қыркүйек 2025
Алматыда қайтадан жаңбыр жауып, боран болады, бірақ ауа температурасы +28°C дейін жылынады
Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды
14:42, 23 қыркүйек 2025
Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы күндері жаңбыр мен найзағай күтілуде
16:26, 22 қыркүйек 2025
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы күндері жаңбыр мен найзағай күтілуде
