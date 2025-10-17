#Қазақстан
Қоғам

Өскеменге ұшқан ұшақ Астана әуежайына қайта оралды

Ұшақ, Жолаушылар, сапар, Скат әуекомпаниясы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 16:14 Сурет: Telegram/scatairlineskz
Бүгін, 2025 жылғы 17 қазанда, таңертең Өскеменге ұшқан ұшақ Астана әуежайына қайта оралды. Ұшқыштың бұл шешімі Шығыс Қазақстандағы ауа-райының қолайсыздығына байланысты болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаға қатысты SCAT әуекомпаниясының баспасөз қызметі түсініктеме берді:

"Астана-Өскемен рейсін орындаған әуе кемесі межелі әуежайдағы күрделі метеожағдайларға байланысты ұшу әуежайына оралуға мәжбүр болды – қалың тұман, 50 м-ге дейін көріну шегі – қауіпсіз қону үшін белгіленген ең төменгі метеометрлерге сәйкес келмейді".

Әуекомпания 10:00-ден 18:00-ге дейін әуежай қызметінің регламентінде белгіленген Астана әуежайының жұмысына уақытша шектеулерге байланысты рейсті орындау мүмкін еместігін мәлімдеді.

"Көрсетілген факторлардың жиынтығын ескере отырып, Астана – Өскемен рейсінің ұшуы 18:30-ға ауыстырылды", – деп қорытындылады SCAT баспасөз қызметі.

Өскемен әуежайының онлайн-кестесіндегі мәліметке сүйенсек, әуежайға тек Новосибирскіден (Ресей) бір ғана рейс қонған, қалғандары кейінге шегерілген.

Сурет: airport-uk.kz

Бұған дейін Маңғыстауда прокурорлар алаяқтардан зардап шеккен 550 салымшының құқығын қорғағанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
