Өскеменге ұшқан ұшақ Астана әуежайына қайта оралды
Бүгін, 2025 жылғы 17 қазанда, таңертең Өскеменге ұшқан ұшақ Астана әуежайына қайта оралды. Ұшқыштың бұл шешімі Шығыс Қазақстандағы ауа-райының қолайсыздығына байланысты болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиғаға қатысты SCAT әуекомпаниясының баспасөз қызметі түсініктеме берді:
"Астана-Өскемен рейсін орындаған әуе кемесі межелі әуежайдағы күрделі метеожағдайларға байланысты ұшу әуежайына оралуға мәжбүр болды – қалың тұман, 50 м-ге дейін көріну шегі – қауіпсіз қону үшін белгіленген ең төменгі метеометрлерге сәйкес келмейді".
Әуекомпания 10:00-ден 18:00-ге дейін әуежай қызметінің регламентінде белгіленген Астана әуежайының жұмысына уақытша шектеулерге байланысты рейсті орындау мүмкін еместігін мәлімдеді.
"Көрсетілген факторлардың жиынтығын ескере отырып, Астана – Өскемен рейсінің ұшуы 18:30-ға ауыстырылды", – деп қорытындылады SCAT баспасөз қызметі.
Өскемен әуежайының онлайн-кестесіндегі мәліметке сүйенсек, әуежайға тек Новосибирскіден (Ресей) бір ғана рейс қонған, қалғандары кейінге шегерілген.
