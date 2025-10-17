#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Жамбыл облысында оқушы түнгі аңшылық кезінде сыныптасын атып алды

Жамбыл облысының Күшаман ауылында түнгі аңшылық кезінде жасөспірім қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 16:22 Сурет: pexels
Жамбыл облысының Күшаман ауылында түнгі аңшылық кезінде жасөспірім қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, 2012 жылы туған екі оқушы түнде қоян аулауға шыққан. Алайда аңды тоқтатпақ болған біреуі байқамай сыныптасына оқ атқан.

Жамбыл облыстық ПД 17 қазан күні күдіктінің полиция бөліміне жеткізілгенін мәлімдеді.

"Қазір бұл факті бойынша абайсызда адам өліміне әкеп соққан оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Істі жан-жақты және объективті тергеу үшін барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде", — делінген ведомство хабарламасында.

Сонымен қатар полиция кәмелетке толмағандардың ата-аналарының балаларына тиісті бақылау жасамағаны және олардың атыс қаруына қол жеткізуіне жол бергені үшін жауапкершілігі қаралатынын атап өтті.

"Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге деректер тергеу мүддесіне орай жария етілмейді", — деді тәртіп сақшылары.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында атыс: төрт адам жарақат алды
11:35, 30 шілде 2025
Жамбыл облысында атыс: төрт адам жарақат алды
Түркістан облысында жол апаты кезінде жолаушыларды құтқарған екі азамат марапатталды
01:23, 26 шілде 2023
Түркістан облысында жол апаты кезінде жолаушыларды құтқарған екі азамат марапатталды
Жамбыл облысында полиция тасжолдағы автокөліктен 34 келі гашиш тапты
21:12, 08 сәуір 2025
Жамбыл облысында полиция тасжолдағы автокөліктен 34 келі гашиш тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: