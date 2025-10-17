#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда сот шешімімен тағы бір дәмхана бұзылды

Алматыда сот шешімімен тағы бір дәмхана бұзылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 17:11 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жандосов көшесі, 78А мекенжайында орналасқан жазғы террасасы бар кулинария нысаны сот шешімімен заңсыз деп танылды, деп хабарлайды Zakon.kz. Алматы қаласының Құрылыс бақылау басқармасына сілтеме жасап.

Бұған дейін жүргізілген жоспардан тыс тексеру нәтижесінде "Biens Immobiliers" ЖШС нысанды рұқсат беру құжаттарынсыз салғаны анықталды.

Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, анықталған заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілді.

2025 жылдың 25 ақпанында нұсқама талаптарының орындалмауына байланысты нысанды бұзу туралы талап-арыз Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жолданды.


"2025 жылдың 29 мамырында сот басқарманың талап-арызын толық көлемде қанағаттандырды. Нысанды мәжбүрлі түрде бұзу шарасы сот орындаушыларының қатысуымен кеше жүзеге асырылды", - делінген хабарламада.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда тұрғын үйдің төбесіне заңсыз салынған ірі құрылыс бұзылды
17:02, 24 мамыр 2023
Алматыда тұрғын үйдің төбесіне заңсыз салынған ірі құрылыс бұзылды
Алматыда тағы бір заңсыз көлік жуу орны бұзылды
09:21, 23 мамыр 2025
Алматыда тағы бір заңсыз көлік жуу орны бұзылды
Алматыда тағы бір заңсыз нысан сүріліп жатыр
09:01, 20 қаңтар 2025
Алматыда тағы бір заңсыз нысан сүріліп жатыр
