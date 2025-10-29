Алматыда тағы бір құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 29 қазанда Алматы Қала құрылысын бақылау басқармасы тағы бір компанияның құрылыс лицензиясынан айырылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл – "СК 7 Строй" ЖШС.
"Мердігер бірден бірнеше қалалық объектілерде жұмыс жүргізген, атап айтқанда, №112 жалпы білім беретін мектеп ғимаратына қосымша құрылыс және Ауэзов ауданындағы абаттандыру объектілері. Барлық объектілер бойынша жоспардан тыс тексерулер өткізілді, нәтижесінде құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде жобалық шешімдерден ауытқу және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерді сақтамау сияқты бұзушылықтар анықталды", – делінген таралған ақпаратта.
Нәтижесінде "СК 7 Строй" ЖШС компаниясына құрылыс қызметін жүзеге асыру лицензиясынан айыру бойынша әкімшілік шаралар қолданылды.
Бұған дейін Астанада көлік нөмірі мен жүргізушінің жеке басын анықтай алатын жаңа камералар орнатылғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript