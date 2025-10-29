#Қазақстан
Қоғам

Алматыда тағы бір құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылды

29.10.2025 16:02
2025 жылғы 29 қазанда Алматы Қала құрылысын бақылау басқармасы тағы бір компанияның құрылыс лицензиясынан айырылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл – "СК 7 Строй" ЖШС.

"Мердігер бірден бірнеше қалалық объектілерде жұмыс жүргізген, атап айтқанда, №112 жалпы білім беретін мектеп ғимаратына қосымша құрылыс және Ауэзов ауданындағы абаттандыру объектілері. Барлық объектілер бойынша жоспардан тыс тексерулер өткізілді, нәтижесінде құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде жобалық шешімдерден ауытқу және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерді сақтамау сияқты бұзушылықтар анықталды", – делінген таралған ақпаратта.

Нәтижесінде "СК 7 Строй" ЖШС компаниясына құрылыс қызметін жүзеге асыру лицензиясынан айыру бойынша әкімшілік шаралар қолданылды.

Бұған дейін Астанада көлік нөмірі мен жүргізушінің жеке басын анықтай алатын жаңа камералар орнатылғанын жазғанбыз.

