Қоғам

Алматыда тағы бір мердігердің құрылыс лицензиясы тоқтатылды

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, подписание документа, подписание документов, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 10:19 Фото: freepik
Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы "СК MEGARON" ЖШС-не қатысты қабылданған шаралар туралы хабарлады.

Компания Б.Хмельницкий көшесінен бастап Тәжібаев, Бакинская, Физули көшелері арқылы Майлин көшесіне дейінгі су құбыры желілерін қайта жаңарту, сондай-ақ Мыңбаев және Манас көшелеріндегі су құбыры желілерін қайта жаңғырту жұмыстарын орындаған.

"Алатау ТН" ЖШС техникалық қадағалауының өтініші негізінде басқарма тарапынан мердігерге қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізілді.

Нәтижесінде құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің сақталмағаны анықталды. Осыған байланысты "СК MEGARON" ЖШС-нің құрылыс лицензиясы кері қайтарылды.

Еске салайық, бұған дейін де Алматыда екі компания – "СК 7 строй" ЖШС және "AsiaMax" ЖШС құрылыс лицензияларынан айырылған болатын.

Оқи отырыңыз
Алматыда тағы бір көлік жуу орны сүрілді
10:37, 06 тамыз 2025
Алматыда тағы бір көлік жуу орны сүрілді
Алматыда кезекті заңсыз жапсарлас құрылыс сүрілді
15:25, 07 ақпан 2024
Алматыда кезекті заңсыз жапсарлас құрылыс сүрілді
Алматыда сот шешімі бойынша KHAN тұрғын үй кешені сүріледі
09:13, 11 желтоқсан 2023
Алматыда сот шешімі бойынша KHAN тұрғын үй кешені сүріледі
