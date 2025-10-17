#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Ақмола облысында кісі өлтіру мен қарақшылыққа қатысы бар күдіктілер ұсталды

Ақмола облысында кісі өлтіру мен қарақшылыққа қатысы бар күдіктілер ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 19:28 Сурет: Zakon.kz
Ақмола облысында іздеуде жүрген, соның ішінде ауыр қылмыс жасады деген күдікке ілінген адамдар анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, 2025 жылғы 15-16 қазан аралығында халықаралық және мемлекетаралық іздеуде жүрген тұлғаларды, сондай-ақ хабар-ошарсыз кеткен азаматтарды табуға бағытталған "Іздеу" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді.

"Іс-шара барысында ақмолалық полицейлер 18 адамның тұрған жерін анықтады. Олардың арасында үш хабар-ошарсыз кеткен азамат және бірнеше қылмыстық істің фигуранттары бар. Ұсталғандардың ішінде кісі өлтіру, қарақшылық, есірткінің заңсыз айналымы және ұрлық деректері бойынша іздеуде жүрген күдіктілер де анықталды. Бірқатары ТМД елдерінің құқық қорғау органдары іздеген және Интерполдың халықаралық базасында тіркелген", - деп хабарлады Ақмола облысының полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Барлық анықталған тұлға аумақтық полиция бөлімшелеріне жеткізілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Арыста кісі өлтірді деген қос күдікті ұсталды
19:08, 10 тамыз 2023
Арыста кісі өлтірді деген қос күдікті ұсталды
14 жасар жасөспірімнің зорлануы: Күдікті Жетісу облысындағы тауда ұсталды
18:35, 09 қараша 2023
14 жасар жасөспірімнің зорлануы: Күдікті Жетісу облысындағы тауда ұсталды
Алматы облысында кәмелетке толмаған қызды зорлады деген күдікпен ер адам ұсталды
19:30, 18 сәуір 2023
Алматы облысында кәмелетке толмаған қызды зорлады деген күдікпен ер адам ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: