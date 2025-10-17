#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Атыраулық әйел ас үй пышағымен учаскелік полицейді пышақтады

Атыраулық әйел ас үй пышағымен учаскелік полицейді пышақтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 19:35 Сурет: pixabay
Атырауда әйел күйеуіне араша түспек болған учаскелік инспекторды пышақтап жаралады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ақ Жайық" басылымының мәліметінше, 16 қазан күні кешке екі учаскелік полицей "көрші пәтерден шыққан айқай, қатты музыка және боқтық сөздер туралы шағым" бойынша шақыртуға барған.

Сол кезде бір полицей жанжалдасқан ерлі-зайыптыны сабырға шақырмақ болғанда, әйел ас үй пышағын алып, оның арқасына сұғып алған.

"Жарақат алған полиция қызметкеріне медициналық көмек көрсетілді, өміріне қауіп жоқ. 37 жастағы күдікті ұсталды", - делінген хабарламада.

Оқиға бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 380-бабы 6-бөлімі 1-тармағы — "Билік өкіліне қатысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттері" бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Атыраулық 30 жастағы әйел жоғары қабаттан секірмек болды
10:53, 01 желтоқсан 2024
Атыраулық 30 жастағы әйел жоғары қабаттан секірмек болды
Қарағанды облысында таудан өз бетімен түспек болған әйел мерт болды
14:41, 23 маусым 2024
Қарағанды облысында таудан өз бетімен түспек болған әйел мерт болды
Түркістан облысында күйеуін пышақтап, денесін бөлшектеген әйел сотталды
13:08, 02 наурыз 2024
Түркістан облысында күйеуін пышақтап, денесін бөлшектеген әйел сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: