#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Астанада кәсіпкер 40-тан астам шетелдікке заңсыз аула сыпыртқан

Астанада кәсіпкер 40-тан астам шетелдікке заңсыз аула сыпыртқан, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 19:40 Сурет: pixabay
Астанада көші-қон заңнамасын бұзу және шетелдік жұмыс күшін заңсыз тарту фактілерін анықтауға бағытталған "Заңсыз келуші" жедел-алдын алу іс-шарасы жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Полиция қызметкерлері мигранттар жұмыс істейтін нысандарда кешенді рейдтер мен тексерістер жүргізіп жатыр.

Тексеріс нәтижесінде бірқатар заңбұзушылықтар әшкереленді. Атап айтқанда, бір жұмыс беруші еңбек қызметіне заңды құқығы жоқ 40-тан астам шетелдік азаматты аула сыпырушы ретінде жұмысқа тартқаны анықталды.

Сондай-ақ қоқыс өңдеу зауыттарының бірінде шамамен 30 мигрантты заңсыз еңбекке қабылдаған кәсіпорынның қызметі тексерілді. Бұдан бөлек, жеке басын куәландыратын және елде болуға құқығын растайтын құжаттары жоқ адамдардың жөндеу жұмыстарын атқарғаны белгілі болды.

Барлық жұмыс берушілер мен заңсыз еңбек еткен шетелдік азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Полиция көші-қон заңнамасын бұзғаны және шетелдік азаматтарды заңсыз жұмысқа тартқаны үшін айыппұл мен өзге де шаралар қарастырылғанын, соның ішінде елден шығару да көзделгенін еске салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда заңсыз жұмыс істеген шетелдіктер анықталды
10:38, 13 наурыз 2025
Алматыда заңсыз жұмыс істеген шетелдіктер анықталды
Павлодар облысында заңсыз жұмыс істеген 6 шетелдікке Қазақстанға келуге тыйым салынды
12:57, 20 қыркүйек 2023
Павлодар облысында заңсыз жұмыс істеген 6 шетелдікке Қазақстанға келуге тыйым салынды
Ақмола облысында заңсыз еңбек мигранттары анықталды
15:02, 16 қазан 2025
Ақмола облысында заңсыз еңбек мигранттары анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: