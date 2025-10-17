#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Щучинскіде монша кешенінде өрт шықты

Щучинскіде монша кешенінде өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 22:15 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
17 қазан күні Бурабай ауданының Щучинск қаласында монша кешенінің төбесі өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің мәліметінше, өрт 20 шаршы метр аумақты шарпыған.

Құтқарушылар жалынды дер кезінде өшіріп, оның әрі қарай таралуына жол бермеді.

Оқиға кезінде зардап шеккендер жоқ.

Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау қажет екенін ескертті.

Айдос Қали
