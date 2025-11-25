Щучинскіде жасырын орынға есірткі қойып жатқан 18 жастағы жігіт ұсталды
Сурет: polisia.kz
Щучинск курорттық қаласында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері жасырын орынға есірткі қоюмен айналысқан 18 жастағы елордалықты ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұстау интернет-ресурстар арқылы синтетикалық есірткілердің таралу фактілерін анықтауға бағытталған "Цифрлық өткізу" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында жүргізілді. Полицияның мәліметінше, жас жігіт шамамен бір ай бұрын елордада қысқаша тағылымдамадан өтіп, заңсыз жұмысқа орналасқан.
"Куратордың нұсқауы бойынша ол психотроптық заттарды тарату үшін Ақмола облысына жіберілді, бірақ Щучинск қаласына келгеннен кейін оны жедел уәкілдер ұстады. Тінту кезінде жәбірленушіден жалпы салмағы 44 грамнан асатын мефедрон және 36 қаптама тәркіленді. Психотроптық заттарды заңсыз сақтау және өткізу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды, тергеу кезеңінде күдікті қамауға алынды", делінген полиция хабарламасында.
Бұған дейін Алматыда полицейлер екі күдіктіні ұстап, олардан 9 келі гашиш тәркілеген болатын.
