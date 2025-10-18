#Қазақстан
Қоғам

Астанада және 16 облыста қатты жел мен үсік күтіледі – синоптиктер ескерту жасады

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 17:49 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" 2025 жылдың 19 қазанына Астана қаласы мен Қазақстанның 16 облысына дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана: түнде және таңертең тұман күтіледі.

Атырау облысы: жел екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың солтүстігі, оңтүстігі және шығысында өте жоғары өрт қаупі сақталады. Солтүстік-шығыс және оңтүстік-шығыста – жоғары өрт қаупі. Атырау қаласында да өте жоғары өрт қаупі бар.

Ақмола облысы: түнде және таңертең облыстың батысы, оңтүстігі және шығысында тұман. Жел 20 м/с-қа дейін күшейеді. Оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Жетісу облысы: жел екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді.

Ұлытау облысы: оңтүстігінде өте жоғары, шығыс және орталық бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда да жоғары өрт қаупі бар.

Шығыс Қазақстан облысы: жел 20 м/с-қа дейін күшейеді.

Ақтөбе облысы: оңтүстігі мен шығысында жоғары өрт қаупі, батыс, солтүстік-шығыс және орталық бөлігінде өте жоғары өрт қаупі сақталады.

Абай облысы: жел 20 м/с-қа дейін күшейеді. Оңтүстігінде жоғары өрт қаупі бар.

Қарағанды облысы: түнде және таңертең солтүстік пен шығыста тұман күтіледі.

Қызылорда облысы: түнде 1–6 градус үсік болады. Өте жоғары өрт қаупі сақталады, солтүстік пен орталықта – жоғары. Қызылорда қаласында түнде 1–3 градус үсік күтіледі. Жоғары өрт қаупі бар.

Жамбыл облысы: түнде және таңертең таулы аймақтарда тұман. Жел екпіні 20 м/с. Батысы мен солтүстігінде өте жоғары, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.

Қостанай облысы: түнде солтүстік пен шығыста көктайғақ, түнде және таңертең шығыс пен оңтүстікте тұман. Жел 20 м/с. Оңтүстігінде өте жоғары, оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі бар.

Түркістан облысы: жел екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді. Облыс бойынша өте жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкент пен Түркістанда да жағдай осындай.

Батыс Қазақстан облысы: түнде және таңертең батыс пен солтүстікте тұман. Жел 20 м/с-қа дейін күшейеді. Оңтүстігінде өте жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда түнде және таңертең тұман болады.

Солтүстік Қазақстан облысы: түнде батыс, солтүстік және оңтүстігінде көктайғақ, түнде және таңертең тұман. Жел екпіні 20 м/с.

Павлодар облысы: жел екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді.

Маңғыстау облысы: жел 18 м/с-қа дейін күшейеді. Облыс және Ақтау қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.

Бұған дейін синоптиктер 19 қазанға арналған Қазақстан бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялаған болатын.

