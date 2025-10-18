Астанада және 16 облыста қатты жел мен үсік күтіледі – синоптиктер ескерту жасады
Астана: түнде және таңертең тұман күтіледі.
Атырау облысы: жел екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың солтүстігі, оңтүстігі және шығысында өте жоғары өрт қаупі сақталады. Солтүстік-шығыс және оңтүстік-шығыста – жоғары өрт қаупі. Атырау қаласында да өте жоғары өрт қаупі бар.
Ақмола облысы: түнде және таңертең облыстың батысы, оңтүстігі және шығысында тұман. Жел 20 м/с-қа дейін күшейеді. Оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысы: жел екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді.
Ұлытау облысы: оңтүстігінде өте жоғары, шығыс және орталық бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда да жоғары өрт қаупі бар.
Шығыс Қазақстан облысы: жел 20 м/с-қа дейін күшейеді.
Ақтөбе облысы: оңтүстігі мен шығысында жоғары өрт қаупі, батыс, солтүстік-шығыс және орталық бөлігінде өте жоғары өрт қаупі сақталады.
Абай облысы: жел 20 м/с-қа дейін күшейеді. Оңтүстігінде жоғары өрт қаупі бар.
Қарағанды облысы: түнде және таңертең солтүстік пен шығыста тұман күтіледі.
Қызылорда облысы: түнде 1–6 градус үсік болады. Өте жоғары өрт қаупі сақталады, солтүстік пен орталықта – жоғары. Қызылорда қаласында түнде 1–3 градус үсік күтіледі. Жоғары өрт қаупі бар.
Жамбыл облысы: түнде және таңертең таулы аймақтарда тұман. Жел екпіні 20 м/с. Батысы мен солтүстігінде өте жоғары, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысы: түнде солтүстік пен шығыста көктайғақ, түнде және таңертең шығыс пен оңтүстікте тұман. Жел 20 м/с. Оңтүстігінде өте жоғары, оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі бар.
Түркістан облысы: жел екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді. Облыс бойынша өте жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкент пен Түркістанда да жағдай осындай.
Батыс Қазақстан облысы: түнде және таңертең батыс пен солтүстікте тұман. Жел 20 м/с-қа дейін күшейеді. Оңтүстігінде өте жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда түнде және таңертең тұман болады.
Солтүстік Қазақстан облысы: түнде батыс, солтүстік және оңтүстігінде көктайғақ, түнде және таңертең тұман. Жел екпіні 20 м/с.
Павлодар облысы: жел екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді.
Маңғыстау облысы: жел 18 м/с-қа дейін күшейеді. Облыс және Ақтау қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Бұған дейін синоптиктер 19 қазанға арналған Қазақстан бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялаған болатын.