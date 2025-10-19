#Қазақстан
Қоғам

Шымкенттегі инфекциялық ауруханада науқастарды еденге жатқызған

Шымкенттегі инфекциялық ауруханада науқастарды еденге жатқызған, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2025 17:19 Сурет: primeminister.kz
Шымкенттегі инфекциялық ауруханада күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты кейбір науқасты дәліз еденіне матрас төсеп жатқызған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 19 қазанда қала әкімдігі бұл жағдайға түсінік берді, деп жазды Otyrar.kz.

Әкімдік науқастарды дәлізге орналастыру күрделі жөндеу кезіндегі уақытша қиындық екенін мәлімдеді.

Әкімдік өкілдерінің айтуынша, науқастарды дәлізге уақытша орналастыру жаппай ауруханаға түсу жағдайында рұқсат етіледі және санитарлық нормаларды бұзбайды — Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның 12 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
17:57, Бүгін
Қазақстанның 12 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
Сәтбаев қаласында жаңартылған "Ақбота" балабақшасы ашылды
10:20, 16 қаңтар 2025
Сәтбаев қаласында жаңартылған "Ақбота" балабақшасы ашылды
8 тамызда Астананың қай аудандарында жарық болмайды
19:58, 07 тамыз 2025
8 тамызда Астананың қай аудандарында жарық болмайды
