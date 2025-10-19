Шымкенттегі инфекциялық ауруханада науқастарды еденге жатқызған
Шымкенттегі инфекциялық ауруханада күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты кейбір науқасты дәліз еденіне матрас төсеп жатқызған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 19 қазанда қала әкімдігі бұл жағдайға түсінік берді, деп жазды Otyrar.kz.
Әкімдік науқастарды дәлізге орналастыру күрделі жөндеу кезіндегі уақытша қиындық екенін мәлімдеді.
Әкімдік өкілдерінің айтуынша, науқастарды дәлізге уақытша орналастыру жаппай ауруханаға түсу жағдайында рұқсат етіледі және санитарлық нормаларды бұзбайды — Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай.
