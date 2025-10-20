#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Полиция 11 млн теңгеден астам сомаға мал ұрлығын әшкереледі

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 12:45 Фото: primeminister.kz
Ішкі істер министрлігі мал ұрлығына қатысты қылмыстарды анықтау және олардың жолын кесу бойынша жұмыстарды жалғастырып келеді.

14 қазанда Батыс Қазақстан облысының криминалдық полиция қызметкерлері еркін жайылымнан мал ұрлаған қылмыстық топты ұстады. Тергеу барысында олардың бірі шаруа қожалығының басшысы болып, ауыл шаруашылығы жануарларын өсірумен айналысқаны белгілі болды.

Күдіктілер ұрланған малды далада орналасқан арнайы қораға айдап апарып, жылқыларды жүк көліктеріне тиеп еліміздің оңтүстік өңірлеріне жөнелтіп отырған. Ал ірі қара малды өз шаруашылықтарына қосып алған.

Полиция қазіргі таңда топ мүшелерінің жалпы құны 11 миллион теңгеден асатын 49 бас мал ұрлығына қатысы бар екенін дәлелдеді. Барлық күдіктілер қамауға алынды.

ІІМ өкілдері атап өткендей, заңнамаға сәйкес мал ұрлығы үшін 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу түріндегі жаза қарастырылған. Сонымен қатар, азаматтарға малдарын таңбалап, қараусыз қалдырмау ұсынылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
ІІМ: Полиция 11 млн теңгеден астам сомаға мал ұрлықтарын ашты
12:21, Бүгін
12:21, Бүгін
ІІМ: Полиция 11 млн теңгеден астам сомаға мал ұрлықтарын ашты
ІІМ: Жастар арасындағы бопсалау фактілерінің жолы кесілді
09:01, 09 шілде 2024
ІІМ: Жастар арасындағы бопсалау фактілерінің жолы кесілді
Полицейлер белгілі "Айшуақ-Жантүгел" ұйымдасқан қылмыстық тобының 14 мүшесін ұстады
09:22, 08 ақпан 2024
Полицейлер белгілі "Айшуақ-Жантүгел" ұйымдасқан қылмыстық тобының 14 мүшесін ұстады
