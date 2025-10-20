#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Қоғам

Қазақстан есімді адамдар қай өңірлерде тұратыны белгілі болды

Қазақстан, есімдер, статистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 18:39 Сурет: Telegram/stat_gov_kz_official
Ұлттық статистика бюросы бүгін, 2025 жылы 20 қазанда Қазақстанмен байланысты қызықты мәліметпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Статистикалық мәліметтерге сәйкес, елімізде Қазақстан есімді 28 азамат бар.

"Олардың көпшілігі Қарағанды облысында (7 адам), Ақмола облысында (6 адам) тұрады. Қостанай облысы мен Астанада – әрқайсысында 3 азаматтан, Алматы мен Маңғыстау облыстарында және Шымкент қаласында – әрқайсысында 2 адамнан бар. Ал Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарында бір-бір азаматтан тұрады", делінген дүйсенбідегі хабарламада.

28 адамның ішінде тек бір әйелдің есімі Қазақстан деп аталады.

Жас ерекшеліктері бойынша ең қарт Қазақстан 92 жаста, ең жасы - 25-те.

Бұған дейін Қазақстанға келетін шетелдік туристердің, әсіресе медициналық бағыттағы саяхатшылардың саны күрт өскені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Юрий Аравиннің дүниеден өтуіне байланысты көңіл білдірді
22:40, Бүгін
Мемлекет басшысы Юрий Аравиннің дүниеден өтуіне байланысты көңіл білдірді
Қазақстанда Абай есімді қанша адам бар
12:18, 07 тамыз 2025
Қазақстанда Абай есімді қанша адам бар
Қазақстан халқының нақты саны белгілі болды
16:21, 01 шілде 2025
Қазақстан халқының нақты саны белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: