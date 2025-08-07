#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда Абай есімді қанша адам бар

Дворец Республики, площадь Абая, площадь имени Абая, Абай Кунанбаев, памятник Абаю Кунанбаеву, памятник Абая Кунанбаева, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 12:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылы ұлы ақын, ағартушы Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл толып отыр. Осыған орай 7 тамыз күні Ұлттық статистика бюросы Абай есіміне байланысты қызықты деректермен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Статистика деректеріне сәйкес, елімізде Абай есімді 18 763 адам тұрады. Олардың ең көбі мына өңірлерде:

  • Астана қаласында – 2089 адам
  • Түркістан облысында – 2018 адам
  • Алматы қаласында – 1719 адам
"Олардың ішіндегі ең үлкені 1932 жылы дүниеге келген. Абай есімі ең көп таралған жас тобы – 30–34 жас аралығы: 3228 адам. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында бұл есім 157 нәрестеге қойылған". Ұлттық статистика бюросы

Сонымен қатар, Абай есімі қыз балаларға да қойылғаны хабарланды.

"Қазақстанда Абай есімімен 10 әйел тіркелген. Ал Ибраһим есімімен (оның ішінде Ибрагим және Ибрахим нұсқаларымен) елімізде 35 404 адам тұрады". Ұлттық статистика бюросы

Сондай-ақ, статистикалық мәліметтерге сәйкес, елімізде ақын есімімен аталатын:

  • 1 облыс,
  • 1 қала,
  • 3 аудан,
  • 26 ауыл бар.

2025 жылғы 1 тамызда Бюро Қазақстан халқының жаңартылған санын да жариялаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
