#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Қоғам

Қазақстанда жасанды интеллект үкімет мүшесі болмайды

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 13:51 Фото: pixabay
Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Досжан Мусалиев 2025 жылғы 21 қазанда өткен Үкімет брифингінде жасанды интеллекттің министр немесе вице-министр лауазымына тағайындалу мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, қазіргі заңнама мұндай мүмкіндікті қарастырмайды.

"Қазақстан – әлемде алғаш рет жасанды интеллектке арналған министрлік құрған ел. Алайда министр немесе вице-министр қызметін ИИ атқара алмайды, себебі заң бойынша бұл лауазымдарға тек жеке тұлғалар тағайындалады", – деді Мусалиев.

Вице-министрдің сөзінше, мемлекеттік қызметші міндетін тек адам ғана атқара алады.

"Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мемлекеттік қызметке тек жеке тұлғалар ғана қабылданады. Сондықтан әзірге жасанды интеллектке мұндай рөл беру жоспарда жоқ", – деп толықтырды ол.

Айта кетейік, бұған дейін Astana Open Dialogue жобасының негізін қалаушы Александр Данилов "Самұрық-Қазына" қорының тәуелсіз цифрлық директорын енгізу идеясын ұсынған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
eGov жүйесіндегі жасанды интеллект жұмысының тұсаукесері Үкімет басшысы мен министрдің әзілінен басталды
15:53, 24 желтоқсан 2024
eGov жүйесіндегі жасанды интеллект жұмысының тұсаукесері Үкімет басшысы мен министрдің әзілінен басталды
Қазақстанда жасанды интеллект туралы заң қашан шығады
14:30, 16 шілде 2024
Қазақстанда жасанды интеллект туралы заң қашан шығады
Ешқандай бұзу әрекеті болған жоқ – Цифрлық даму министрлігі 16 млн қазақстандықтың деректері жайлы
13:38, Бүгін
Ешқандай бұзу әрекеті болған жоқ – Цифрлық даму министрлігі 16 млн қазақстандықтың деректері жайлы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: