#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
538.56
625.65
6.62
Қоғам

Ақтөбе облысында зорлық көрген мектеп оқушысы босанды: тың мәліметтер белгілі болды

Ақтөбе облысында зорлық көрген мектеп оқушысы босанды: тың мәліметтер белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 19:50 Сурет: pixabay
2025 жылғы 21 қазанда Мәжіліс кулуарында ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Ана денсаулығын сақтау департаментінің директоры Шәкизат Халықова Ақтөбе облысындағы сабақ кезінде толғағы басталып кеткен мектеп оқушысының жағдайы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шәкизат Халықова қыз мектепте емес, ауруханада босанғанын айтты.

"Ол спорт залда босанған жоқ. Мектепте ішінің ауырып жатқанын айтып, оны аудандық ауруханаға жеткізген. Сол жерде оның жүкті екені анықталды. Ауруханада толық медициналық көмек көрсетілді – босанды, босану асқынусыз өтті, ұл бала дүниеге келді. Нәрестенің анасын жас босанушы ретінде бірден Ақтөбедегі облыстық перинаталдық орталыққа жеткіздік", - деді ол.

Оның айтуынша, ананың өміріне қауіп жоқ. Алайда, психологтармен жұмыс жалғасып жатыр.

"Ата-анасымен де әңгіме жүргізілді, олар баланы өздерімен бірге алуға ниетті – қалған мәліметтер құпия", - деп түйіндеді спикер.

Бұған дейін 14 жастағы тоғызыншы сынып оқушысының зорланғаны туралы хабар тараған болатын. Күдікті – оның әжесінің күйеуі, ол қызбен туыстық қатынаста емес.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ТЖМ тікұшағы Ақтөбе облысынан жүкті әйелді шұғыл түрде ауруханаға жеткізді
22:45, 21 қазан 2025
ТЖМ тікұшағы Ақтөбе облысынан жүкті әйелді шұғыл түрде ауруханаға жеткізді
Ақтөбе облысында көлікте тірідей өртеніп кеткен қыздың өлімі туралы тың мәліметтер белгілі болды
15:54, 28 тамыз 2024
Ақтөбе облысында көлікте тірідей өртеніп кеткен қыздың өлімі туралы тың мәліметтер белгілі болды
Қорғаныс министрлігінің тікұшағы апатқа ұшырады: аман қалғандардың жағдайы белгілі болды
14:28, 09 қараша 2024
Қорғаныс министрлігінің тікұшағы апатқа ұшырады: аман қалғандардың жағдайы белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: