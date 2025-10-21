Ақтөбе облысында зорлық көрген мектеп оқушысы босанды: тың мәліметтер белгілі болды
Сурет: pixabay
2025 жылғы 21 қазанда Мәжіліс кулуарында ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Ана денсаулығын сақтау департаментінің директоры Шәкизат Халықова Ақтөбе облысындағы сабақ кезінде толғағы басталып кеткен мектеп оқушысының жағдайы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шәкизат Халықова қыз мектепте емес, ауруханада босанғанын айтты.
"Ол спорт залда босанған жоқ. Мектепте ішінің ауырып жатқанын айтып, оны аудандық ауруханаға жеткізген. Сол жерде оның жүкті екені анықталды. Ауруханада толық медициналық көмек көрсетілді – босанды, босану асқынусыз өтті, ұл бала дүниеге келді. Нәрестенің анасын жас босанушы ретінде бірден Ақтөбедегі облыстық перинаталдық орталыққа жеткіздік", - деді ол.
Оның айтуынша, ананың өміріне қауіп жоқ. Алайда, психологтармен жұмыс жалғасып жатыр.
"Ата-анасымен де әңгіме жүргізілді, олар баланы өздерімен бірге алуға ниетті – қалған мәліметтер құпия", - деп түйіндеді спикер.
Бұған дейін 14 жастағы тоғызыншы сынып оқушысының зорланғаны туралы хабар тараған болатын. Күдікті – оның әжесінің күйеуі, ол қызбен туыстық қатынаста емес.
