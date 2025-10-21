#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның 14 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды

Қазақстанның 14 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 21:13 Сурет: unsplash
22 қазанда еліміздің бірнеге облысында ауа райының қолайсыз болады. Маңғыстау, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Ақтөбе және басқа да өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Сонымен қатар бірнеше облыста тұман түсіп, кей жерлерде екпінді жел соғуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 22 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Атырау облысында солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.

Батыс Қазақстан облысының солтүстік-шығысында кей уақыттарда қатты жаңбыр. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, түнде облыстың шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Орал қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Абай облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысында шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.

Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 22 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Ақтөбе облысында оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.

Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 22 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде екпіні 15 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Жетісу облысында оңтүстік-шығыстан жел күтіледі, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20, кей уақыттарда 25 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, орталығында 1-3 градус үсік. Талдықорған қ.: 22 қазанда түнде 1-3 градус үсік күтіледі.

Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодар қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігнде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Петропавл қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетау қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Айдос Қали
