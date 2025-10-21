Қазақстанның 14 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
Маңғыстау облысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 22 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысында солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстік-шығысында кей уақыттарда қатты жаңбыр. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, түнде облыстың шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Орал қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысында шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 22 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысында оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 22 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде екпіні 15 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында оңтүстік-шығыстан жел күтіледі, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20, кей уақыттарда 25 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, орталығында 1-3 градус үсік. Талдықорған қ.: 22 қазанда түнде 1-3 градус үсік күтіледі.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодар қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігнде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Петропавл қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетау қ.: 22 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.