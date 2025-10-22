#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Қоғам

Павлодар облысына қарасты Май ауданында полицейлер заңсыз кәсіпкерліктің жолын кесті

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
"Құқықтық тәртіп" республикалық жедел алдын алу іс-шарасы барысында полицейлер Көктөбе ауылының тұрғыны құрамында спирт бар сұйықтықты заңсыз түрде сатқанын анықтады.
"Әкімшілік іс жүргізу аясында ауыл тұрғынынан құрамында спирт бар алты литр сұйықтық анықталып, тәркіленді. Заң талаптарына сәйкес сұйықтық сот-химиялық сараптамасынан өтті, оның қорытындысы бойынша құқық бұзушылыққа түпкілікті баға берілетін болады", – деді Май ауданы жергілікті полиция қызметінің бастығы Қайрат Жұмагұлов.

Ведомство өкілдерінің айтуынша, мұндай іс-шараларды өткізу – алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымының алдын алуға, сондай-ақ азаматтардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғауға бағытталған.

Сонымен қатар полицейлер спирттік ішімдіктерді тиісті құжаттарсыз сату заң бұзушылық болып саналатынын және әкімшілік жауапкершілікке әкелетінін еске салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Оралда полицейлер есірткі өсірген күдіктіні қолға түсірді
14:48, Бүгін
Оралда полицейлер есірткі өсірген күдіктіні қолға түсірді
Алматыда жезөкшелікпен айналысқан Өзбекстан азаматтары ұсталды
13:40, 01 желтоқсан 2023
Алматыда жезөкшелікпен айналысқан Өзбекстан азаматтары ұсталды
ШҚО-да полицейлер 550-ден астам электронды темекі тәркіледі
14:56, 12 қыркүйек 2024
ШҚО-да полицейлер 550-ден астам электронды темекі тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: