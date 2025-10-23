#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда "Жасыл ел" еңбек жасағының маусымы қорытындыланды

Алматыда "Жасыл ел" еңбек жасағының жұмыс маусымын жабу рәсімі өтті. Жоба Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасының қолдауымен жүзеге асырылады. 23.10.2025 11:57
Алматыда "Жасыл ел" еңбек жасағының жұмыс маусымын жабу рәсімі өтті. Жоба Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасының қолдауымен жүзеге асырылады.

Биыл жобаға 2 100 жас қатысты. Олар үш ай бойы қаланы көгалдандыру, ағаш отырғызу, көше мен саябақты абаттандыру және тазарту жұмысымен айналысты. Маусым қорытындысы бойынша Алматының қалалық штабы республика бойынша ең үздік штаб атанды.

"Жасыл ел" жобасының биылғы еңбек маусымы мәресіне жетті. Бұл жай ғана жазғы жұмыс емес, мыңдаған алматылық жастың еңбектің қадірін түсінуіне, Отанға қызмет ету рухын сезінуіне ықпал еткен маңызды бастама. Биыл біз Алматы қаласындағы жоғары оқу орындары мен колледждердің 2 100 студентін маусымдық жұмыспен қамтыдық. Жасыл белсенділер күн сайын таңғы мезгілден бастап еңбек етіп, қаламыздың дамуына үлес қосты. Бұған дәлел – Алматы қаласының "Жасыл ел" штабының республика бойынша үздік деп танылуы. Осындай өнімді еңбек жастарға жауапкершілік, тәртіп және командалық жұмыстың құндылықтарын дарытады", – деді Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасының басшысы Азиз Кажденбек.

Ұйымдастырушылардың пікірінше, мұндай бастамалар табиғатты жақсартуға ғана емес, жас ұрпақтың экологиялық мәдениетін арттыруға да ықпал етеді.

Маусымның жабылуында үздік шыққан 20 жасқа естелік сыйлықтар табысталды. Іс-шара қазақстандық эстрада жұлдыздары қатысқан мерекелік концертке ұласты.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
