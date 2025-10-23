#Қазақстан
Қоғам

Алматыда 10-нан астам ұрланған гаджет тәркіленді

Алматыда 10-нан астам ұрланған гаджет тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 19:42 Сурет: polisia.kz
Алматыда криминалдық полиция қызметкерлері телефондар мен компьютерлік жабдықтарды қоғамдық орындар мен кеңсе ғимараттарында ұрлау деректерін болдырмау мақсатында жұмыстар жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында бұрын да осындай қылмыстар үшін жауапқа тартылған күдікті ұсталды.

Тінту кезінде 8 телефон, 2 ноутбук және бірнеше SIM-карта тәркіленді. Барлық заттай дәлел қылмыстық іс материалдарына тіркелді.

Алдын ала мәліметтер бойынша күдіктінің өзге де мүліктік қылмыстарға қатысы барын тексеріп жатыр.

"Біздің міндетіміз – қылмыстық топтарды және ұрланған жабдықтарды өткізетін орындарды анықтау, жәбірленушілердің мүлкін қайтару және жазаның бұлтартпауын қамтамасыз ету. Әрбір ұрлық – адам үшін нақты материалдық шығын, сондықтан біз жүйелі әрі мақсатты түрде жұмыс істейміз", - деді Алматы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының бастығы Талант Исаев.
Айдос Қали
