Алматыда 10-нан астам ұрланған гаджет тәркіленді
Сурет: polisia.kz
Алматыда криминалдық полиция қызметкерлері телефондар мен компьютерлік жабдықтарды қоғамдық орындар мен кеңсе ғимараттарында ұрлау деректерін болдырмау мақсатында жұмыстар жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында бұрын да осындай қылмыстар үшін жауапқа тартылған күдікті ұсталды.
Тінту кезінде 8 телефон, 2 ноутбук және бірнеше SIM-карта тәркіленді. Барлық заттай дәлел қылмыстық іс материалдарына тіркелді.
Алдын ала мәліметтер бойынша күдіктінің өзге де мүліктік қылмыстарға қатысы барын тексеріп жатыр.
"Біздің міндетіміз – қылмыстық топтарды және ұрланған жабдықтарды өткізетін орындарды анықтау, жәбірленушілердің мүлкін қайтару және жазаның бұлтартпауын қамтамасыз ету. Әрбір ұрлық – адам үшін нақты материалдық шығын, сондықтан біз жүйелі әрі мақсатты түрде жұмыс істейміз", - деді Алматы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының бастығы Талант Исаев.
