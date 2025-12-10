#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда полиция айыппұл төлеуден жалтарған көлік иелерін анықтады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 16:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматыда әкімшілік полиция қызметкерлері шетелдік нөмірлі көліктерді және әкімшілік айыппұлдарды төлеуден жалтарып жүрген жүргізушілерді анықтау мақсатында тексеріс жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеріс нәтижесінде жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар бойынша едәуір берешегі бар, оның ішінде шетелдік тіркеудегі нөмірлермен жүрген 23 автокөліктің иелері анықталды.

"Біздің міндет – жол қозғалысына қатысушылардың барлығына бірдей талап қою. Анықталған барлық дерек заң аясында соңына дейін жеткізіліп, жүргізушілер жауапкершілікке тартылады. Мұндай автокөліктерді анықтау жұмысы тұрақты түрде жүргізіледі", – деді Алматы қаласы ПД әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаев.

Бұған дейін Абай облысында браконьер ұсталғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
