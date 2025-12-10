#Халық заңгері
Оқиғалар

Абай облысында браконьер ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 15:33 Фото: Zakon.kz
Абай облысы аумағында "Браконьер" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында заңсыз балық аулаумен айналысқан азамат ұсталды.

Зайсан көлінің солтүстік-батыс бөлігіндегі "Еркінбек" учаскесінде Кокпекті ауданының 37 жастағы тұрғыны заңсыз балық аулау кезінде ұсталды.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, мемлекетке келтірілген залал 415 195 теңгені құрайды.

Ұсталған азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Оқиға орнын қарау барысында металл қайық, қайық моторы, екі ескек, жанармайы бар бензобак, Қытай өндірісінің екі балық аулау торы және түрлі балықтар мен басқа да айғақ заттар тәркіленді.

Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде — келу туралы міндеттеме таңдалды.

Полиция су биоресурстарын заңсыз өндіру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында полицейлер 100 келіге жуық заңсыз ауланған балықты тәркіледі
14:36, 12 қараша 2025
Түркістан облысында полицейлер 100 келіге жуық заңсыз ауланған балықты тәркіледі
Қызылордада полицейлер заңсыз аңшылықпен айналысқан азаматты ұстады
13:11, 27 қазан 2025
Қызылордада полицейлер заңсыз аңшылықпен айналысқан азаматты ұстады
Абай облысында полицейлер заңсыз еңбек күшін тартудың 138 дерегін анықтады
14:37, 17 қазан 2025
Абай облысында полицейлер заңсыз еңбек күшін тартудың 138 дерегін анықтады
