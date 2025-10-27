#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Оқиғалар

Қызылордада полицейлер заңсыз аңшылықпен айналысқан азаматты ұстады

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 13:11 Фото: Zakon.kz
Қызылорда облысында "Браконьер" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Арал ауданының 42 жастағы тұрғыны заңсыз аңшылықпен айналысқаны үшін ұсталды.

Іс-шара аясында Арал аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері табиғатты қорғау бағытында бірқатар рейдтік жұмыстар жүргізген. Рейд кезінде тәртіп сақшылары ВАЗ-2121 автокөлігін тоқтатып, тексеру барысында заңсыз аңшылық белгілерін анықтады.

Көлікті тексеру кезінде полицейлер бір аңшы мылтығын, тоғыз оқ-дәріні, сондай-ақ жүк салғыштан екі қапқа салынған 55 дана үйрек пен қасқалдаққа ұқсас құстарды тапқан. Барлық заттай дәлелдер тәркіленіп, іс материалдарына тіркелді.

Аталған дерек бойынша заңсыз аңшылық фактісі бойынша іс қозғалып, қажетті сараптамалар тағайындалды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде.

Полиция департаменті азаматтарды табиғатты аялауға, экологиялық заңнаманы сақтауға және заңсыз әрекеттерден бой тартуға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылордада заңсыз балық аулаудың 54 дерегі тіркелді
13:53, 08 ақпан 2024
Қызылордада заңсыз балық аулаудың 54 дерегі тіркелді
СҚО-да полицейлер 8 елікті заңсыз атқан күдіктілерді ұстады
13:55, 19 ақпан 2025
СҚО-да полицейлер 8 елікті заңсыз атқан күдіктілерді ұстады
Қарағанды облысында заңсыз аңшылықпен айналысқан күдікті ұсталды
10:09, 06 қазан 2025
Қарағанды облысында заңсыз аңшылықпен айналысқан күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: