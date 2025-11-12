Түркістан облысында полицейлер 100 келіге жуық заңсыз ауланған балықты тәркіледі
Сурет: ҚР ІІМ
"Браконьер" жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде полицейлер Шардара су қоймасының аумағында заңсыз балық аулаудың кезекті жайтын анықтады.
Рейд кезінде табиғатты қорғау тобының полицейлері балық шаруашылығы инспекторларымен бірлесіп, су қоймасында заңсыз балық аулаумен айналысқан екі жергілікті тұрғынды ұстады.
Полиция аталмыш ер адамдардан 98 келіге жуық балық, қайық пен тыйым салынған қытай торын тәркіледі.
Бұл жайт "Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсімдіктерді заңсыз өндіру" бойынша тіркелді. Одан әрі заттай дәлелдемелері бар браконьерлер полиция бөліміне жеткізілді.
Қазіргі уақытта Шардара су қоймасындағы заңсыз балық аулау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
