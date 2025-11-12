#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Түркістан облысында полицейлер 100 келіге жуық заңсыз ауланған балықты тәркіледі

&quot;Браконьер&quot; жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде полицейлер Шардара су қоймасының аумағында заңсыз балық аулаудың кезекті жайтын анықтады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 14:36 Сурет: ҚР ІІМ
"Браконьер" жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде полицейлер Шардара су қоймасының аумағында заңсыз балық аулаудың кезекті жайтын анықтады.

Рейд кезінде табиғатты қорғау тобының полицейлері балық шаруашылығы инспекторларымен бірлесіп, су қоймасында заңсыз балық аулаумен айналысқан екі жергілікті тұрғынды ұстады.

Полиция аталмыш ер адамдардан 98 келіге жуық балық, қайық пен тыйым салынған қытай торын тәркіледі.

Бұл жайт "Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсімдіктерді заңсыз өндіру" бойынша тіркелді. Одан әрі заттай дәлелдемелері бар браконьерлер полиция бөліміне жеткізілді.

Қазіргі уақытта Шардара су қоймасындағы заңсыз балық аулау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
СҚО-да полицейлер 8 елікті заңсыз атқан күдіктілерді ұстады
13:55, 19 ақпан 2025
СҚО-да полицейлер 8 елікті заңсыз атқан күдіктілерді ұстады
Қызылордада заңсыз балық аулаудың 54 дерегі тіркелді
13:53, 08 ақпан 2024
Қызылордада заңсыз балық аулаудың 54 дерегі тіркелді
Абай облысында 100 келіге жуық заңсыз ауланған балық тәркіленді
17:48, 09 қараша 2023
Абай облысында 100 келіге жуық заңсыз ауланған балық тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: