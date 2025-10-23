Ақтөбе облысындағы жантүршігерлік жол апаты: облыс әкімі аман қалғандармен кездесті
Әкімдік мәліметінше, ауруханада қазір алты адам ем қабылдап жатыр, олардың бірі — 16 жастағы жасөспірім.
"Төрт науқас реанимация бөлімінде қарқынды ем қабылдап жатыр, тағы екеуі жалпы бөлімде. Қажетті медициналық көмек көрсету үшін облыс орталығынан екі дәрігерлік бригада жұмыс істеуде: балалар және ересектер тобы. Олардың құрамында реаниматологтар, травматологтар, хирургтар және нейрохирургтар бар", - делінген хабарламада.
Сонымен қатар науқастардың жағдайы мен өмірлік көрсеткіштеріне сай шұғыл ота жасалғаны, дәрі-дәрмек пен қан компоненттері толық көлемде қамтамасыз етілгені айтылды.
Бұған дейін тасымалдаудан бас тартқан бір зардап шегуші дәрігерлердің ұсынымынан кейін ауруханаға жатқызылды.
Асхат Шахаров жараланғандардың бірімен жеке сөйлесіп, оған және өзге де науқастарға тез сауығып кетуді тіледі.
Қазіргі уақытта оқиға орнында полиция, құтқарушылар, медицина қызметкерлері және әкімдік өкілдері жұмыс істеп жатыр. Әкімдік қаза болғандардың туыстары мен жақындарына барлық қажетті көмек көрсетілетінін мәлімдеді.
Еске салайық, 2025 жылғы 23 қазанда Ақтөбе облысында Самара – Шымкент тас жолының Белқопа ауылы маңында болған ірі жол апаты салдарынан 12 адам қаза тапты. Тағы бес адам жарақат алды. Алдын ала деректер бойынша, жүк көлігі қарсы жолаққа шығып, жолаушылар мінген "ГАЗель" көлігімен соқтығысқан. Оқиғаға байланысты Ішкі істер министрлігі арнайы тергеу тобын жіберді, сондай-ақ апат себептерін анықтау үшін Үкіметтік комиссия құрылды.