Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халықаралық ұстанымдарын айқындады

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 13:17 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің сыртқы саясаты мен халықаралық бағыттағы ұстанымдары туралы айтты.

Президенттің айтуынша, Қазақстанның басты мақсаты – жаңа жаһандық жағдайда елдің егемендігін нығайтып, бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

"Бәріміз бір ел болып қолға алған реформалардың түпкі мақсаты – Қазақстанды жаңа жағдайға бейімдеу. Мемлекет басшысы ретінде мен жеріміздің тұтастығын, еліміздің дербестігін және экономикалық дамуын қамтамасыз етуім керек. Бұл – менің азаматтық борышым", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент қазіргі күрделі геосаяси жағдайда Қазақстан дамудың даңғыл жолына түскенін атап өтті. Ел барлық мемлекетпен достық және өзара тиімді әріптестік орнатып, энергетика, көлік, логистика, IT және ауыл шаруашылығы салаларына ірі инвестициялар тартып жатыр.

"Қазіргі алмағайып заманда салиқалы дипломатия дәстүріне негізделген сыртқы саясатты ұстану айрықша маңызды. Біз мемлекеттердің бәрі өзара тіл табысып, ортақ мәмілеге келе білгені жөн деп санаймыз. Өзара сенім мен құрметті нығайтып, әріптестік қарым-қатынасты дамыту қажет", – деді Президент.

Мемлекет басшысы Алматыда Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығының ашылуы – еліміздің халықаралық беделін арттырған маңызды қадам екенін атап өтті.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының мерейтойлық сессиясында әділ халықаралық қатынастар жүйесін орнату қажеттігін көтергенін айтты.

"Қазақстан дүниежүзі қауымдастығының жауапты әрі ықпалды мүшесі ретінде алдағы уақытта да теңгерімді және сындарлы сыртқы саясат жүргізеді", – деді Мемлекет басшысы.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
