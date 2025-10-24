#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Алматыда Республика күніне арналған ауқымды іс-шаралар өтті

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 14:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматыда Республика күні қарсаңында бірнеше маңызды мәдени және әлеуметтік іс-шаралар ұйымдастырылды.

Абай алаңында "Жаса, Қазақстан!" атты флешмоб өтті. Мерекелік шараға 2000-нан астам студент, комьюнити орталық өкілдері, еріктілер мен мәдениет қайраткерлері қатысты. Жиналғандар Мемлекеттік Туды көтеріп, Қазақстан Республикасының Әнұранын қосыла шырқады. Флешмоб барысында қалалық тұрғындар мен қонақтарға елдің мәдениеті мен рухын бейнелейтін жарқын хореографиялық қойылымдар ұсынылды.

Іс-шараның негізгі мақсаты – тәуелсіздік құндылықтарын дәріптеу, азаматтық бірлікті нығайту және жастардың отансүйгіштік рухын арттыру болды.

Сонымен қатар, UN Tourism ұйымы және Almaty Tourism Bureau бірлесіп, туризм саласындағы әйелдерді қолдауға арналған өңірлік конференция ұйымдастырды. Конференцияға Еуропа мен Орталық Азия елдерінің үкімет өкілдері, халықаралық ұйымдар, бизнес және ҮЕҰ өкілдері қатысты. Қазақстан "Centre Stage" бастамасы аясында әйелдердің туризм индустриясында жетекшілік лауазымдарға, кәсіпкерлікке және білімге қол жеткізуін белсенді түрде қолдайды. Алдағы уақытта 200 әйел маманға қолдау көрсету көзделіп отыр.

Республика күні қарсаңында Наурызбай ауданында №202 жаңа балабақша ашылды. Жаңа мекеме 320 балаға арналған және қазіргі уақытта 298 бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Балабақшада әртүрлі жас топтары үшін 11 топ жұмыс істейді, инновациялық кабинеттер ашылып, музыка мен спорт залдары, сондай-ақ робототехника элементтері қарастырылған. Балабақшаның ауласында 13 қауіпсіз ойын алаңы төселген. Бұл Наурызбай ауданындағы 167 балабақшаның қатарын толықтырады және аудандағы үш жаңа балабақшаның құрылысын жалғастыру жоспарланып отыр.

Осылайша, Республика күніне орай Алматыда мәдени шаралар мен әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту іс-шаралары қатар жүзеге асырылып, елдің бірлігі мен жастардың дамуына, сондай-ақ әйелдердің кәсіпкерлік мүмкіндіктерін арттыруға ерекше көңіл бөлінді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда Республика күнінде бірқатар мәдени іс-шаралар өтеді
21:37, 21 қазан 2024
Алматыда Республика күнінде бірқатар мәдени іс-шаралар өтеді
Алматыда Тәуелсіздік күніне орай қандай іс-шаралар өтеді
09:29, 13 желтоқсан 2023
Алматыда Тәуелсіздік күніне орай қандай іс-шаралар өтеді
Алматыда Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне арналған іс-шаралар өтті
13:43, 15 желтоқсан 2022
Алматыда Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне арналған іс-шаралар өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: