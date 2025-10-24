Алматыда Республика күніне арналған ауқымды іс-шаралар өтті
Абай алаңында "Жаса, Қазақстан!" атты флешмоб өтті. Мерекелік шараға 2000-нан астам студент, комьюнити орталық өкілдері, еріктілер мен мәдениет қайраткерлері қатысты. Жиналғандар Мемлекеттік Туды көтеріп, Қазақстан Республикасының Әнұранын қосыла шырқады. Флешмоб барысында қалалық тұрғындар мен қонақтарға елдің мәдениеті мен рухын бейнелейтін жарқын хореографиялық қойылымдар ұсынылды.
Іс-шараның негізгі мақсаты – тәуелсіздік құндылықтарын дәріптеу, азаматтық бірлікті нығайту және жастардың отансүйгіштік рухын арттыру болды.
Сонымен қатар, UN Tourism ұйымы және Almaty Tourism Bureau бірлесіп, туризм саласындағы әйелдерді қолдауға арналған өңірлік конференция ұйымдастырды. Конференцияға Еуропа мен Орталық Азия елдерінің үкімет өкілдері, халықаралық ұйымдар, бизнес және ҮЕҰ өкілдері қатысты. Қазақстан "Centre Stage" бастамасы аясында әйелдердің туризм индустриясында жетекшілік лауазымдарға, кәсіпкерлікке және білімге қол жеткізуін белсенді түрде қолдайды. Алдағы уақытта 200 әйел маманға қолдау көрсету көзделіп отыр.
Республика күні қарсаңында Наурызбай ауданында №202 жаңа балабақша ашылды. Жаңа мекеме 320 балаға арналған және қазіргі уақытта 298 бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Балабақшада әртүрлі жас топтары үшін 11 топ жұмыс істейді, инновациялық кабинеттер ашылып, музыка мен спорт залдары, сондай-ақ робототехника элементтері қарастырылған. Балабақшаның ауласында 13 қауіпсіз ойын алаңы төселген. Бұл Наурызбай ауданындағы 167 балабақшаның қатарын толықтырады және аудандағы үш жаңа балабақшаның құрылысын жалғастыру жоспарланып отыр.
Осылайша, Республика күніне орай Алматыда мәдени шаралар мен әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту іс-шаралары қатар жүзеге асырылып, елдің бірлігі мен жастардың дамуына, сондай-ақ әйелдердің кәсіпкерлік мүмкіндіктерін арттыруға ерекше көңіл бөлінді.