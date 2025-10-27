Алматының Түрксіб ауданында Республика күніне орай жаңа серуен аймақтары ашылды
Жас Қанат шағынауданында Хасанғалиұлы көшесінде тұрғындарға арналған заманауи қоғамдық кеңістік жасалып, асфальт пен тротуар төселіп, көгалдар егілді. Мұнда жарықтандыру, бейнебақылау камералары, орындықтар, перголалар және қоқыс жәшіктері орнатылды.
Сонымен қатар, балалар мен спорт алаңы жаңартылып, футбол алаңы мен ойын кешендері жөнделді, жаттығу құрылғылары мен қоршаулар жаңартылды. Магнитная және Аймауытов көшелерінде жаңа серуен жолдары құрылып, тротуарлар төселді, орындықтар мен сәндік элементтер орнатылды, ал бульвар бойына жас суретшілердің шығармалары ілініп, кеңістікке ерекше көркемдік сипат берілді.
Аудан әкімдігі өкілдері жаңа аймақтардың тұрғындарға қауіпсіз, жайлы және заманауи демалыс ортасын қамтамасыз етуге арналған маңызды қадам екенін атап өтті.