Қоғам

Алматының Түрксіб ауданында Республика күніне орай жаңа серуен аймақтары ашылды

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 14:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Республика күні қарсаңында Алматының Түрксіб ауданында бірнеше жаңа демалыс және спорт алаңдары пайдалануға берілді.

Жас Қанат шағынауданында Хасанғалиұлы көшесінде тұрғындарға арналған заманауи қоғамдық кеңістік жасалып, асфальт пен тротуар төселіп, көгалдар егілді. Мұнда жарықтандыру, бейнебақылау камералары, орындықтар, перголалар және қоқыс жәшіктері орнатылды.

Сонымен қатар, балалар мен спорт алаңы жаңартылып, футбол алаңы мен ойын кешендері жөнделді, жаттығу құрылғылары мен қоршаулар жаңартылды. Магнитная және Аймауытов көшелерінде жаңа серуен жолдары құрылып, тротуарлар төселді, орындықтар мен сәндік элементтер орнатылды, ал бульвар бойына жас суретшілердің шығармалары ілініп, кеңістікке ерекше көркемдік сипат берілді.

Аудан әкімдігі өкілдері жаңа аймақтардың тұрғындарға қауіпсіз, жайлы және заманауи демалыс ортасын қамтамасыз етуге арналған маңызды қадам екенін атап өтті.

Оқи отырыңыз
Жамбыл ауданында Республика күніне орай 2 спорт нысаны ел игілігіне берілді
12:52, 19 қазан 2023
Жамбыл ауданында Республика күніне орай 2 спорт нысаны ел игілігіне берілді
Белбасарда жаңа көкпар алаңы ашылды
17:44, 23 қазан 2025
Белбасарда жаңа көкпар алаңы ашылды
Жетісу облысында Республика күніне орай 5 жаңа әлеуметтік нысан іске қосылып, 70 отбасы баспаналы болды
13:55, 25 қазан 2024
Жетісу облысында Республика күніне орай 5 жаңа әлеуметтік нысан іске қосылып, 70 отбасы баспаналы болды
